Carney disse que o Canadá está acompanhando de perto 'as hostilidades relacionadas ao Irã' - AFP

Carney disse que o Canadá está acompanhando de perto 'as hostilidades relacionadas ao Irã'AFP

Publicado 28/02/2026 14:15

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, afirmou seu apoio aos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã . Em uma declaração oficial, o líder canadense disse que a República Islâmica do Irã "é a principal fonte de instabilidade e terror em todo o Oriente Médio" e falou em "impedir que o país obtenha uma arma nuclear".

Os EUA e Israel lançaram um grande ataque contra alvos no território iraniano na madrugada deste sábado, 28, e o presidente americano Donald Trump pediu ao povo iraniano que "assumisse o controle do seu governo". Pouco depois, o Irã retaliou com mísseis balísticos lançados em direção a Israel e bases dos EUA no Oriente Médio.

Em sua declaração, Carney disse que o Canadá está acompanhando de perto "as hostilidades relacionadas ao Irã em todo o Oriente Médio" e orientou que os cidadãos canadenses no Irã busquem abrigo em locais seguros.

"A posição do Canadá permanece clara: a República Islâmica do Irã é a principal fonte de instabilidade e terror em todo o Oriente Médio, possui um dos piores registros de direitos humanos do mundo e nunca deve ser permitida a obter ou desenvolver armas nucleares", disse ele.

O primeiro-ministro afirmou que ainda que o Canadá e seus parceiros internacionais têm "apelado ao regime iraniano para encerrar seu programa nuclear," citando um encontro na Cúpula de Líderes do G7 de 2025 em Kananaskis, no Canadá, e sanções impostas pela ONU em setembro do mesmo ano.

"Apesar dos esforços diplomáticos, o Irã não desmantelou totalmente seu programa nuclear, não interrompeu todas as atividades de enriquecimento, nem encerrou seu apoio a grupos terroristas regionais por procuração. O Canadá está ao lado do povo iraniano em sua longa e corajosa luta contra o regime opressor do Irã", continuou, em referência aos protestos que assolaram o país persa desde janeiro.

"O Canadá apoia os Estados Unidos agindo para impedir que o Irã obtenha uma arma nuclear e para evitar que seu regime continue a ameaçar a paz e a segurança internacional. O governo canadense pede a proteção de todos os civis neste conflito. Tomaremos todas as medidas possíveis para proteger nossos cidadãos e as missões diplomáticas canadenses em toda a região", concluiu.