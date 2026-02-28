Carney disse que o Canadá está acompanhando de perto 'as hostilidades relacionadas ao Irã'AFP
Primeiro-ministro do Canadá apoia ataque dos EUA ao Irã e fala em impedir 'ameaça nuclear'
Líder cita risco à segurança internacional e pede proteção de civis diante da escalada no Oriente Médio
