Estados Unidos - O Golden State Warriors anunciou neste sábado (28) a renovação de contrato com Gui Santos. De acordo com o repórter Shams Charania, da ESPN americana, o brasileiro assinou um vínculo de três anos no valor de 15 milhões de dólares (R$ 77,2 milhões).
O acordo ainda inclui uma 'player option' para o jogador definir seu futuro para a temporada de 2028/29 - ele poderá decidir se fica ou saí do time.
