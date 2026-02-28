Gui Santos assina renovação com os Warriors - Divulgação/Golden State Warriors

Gui Santos assina renovação com os WarriorsDivulgação/Golden State Warriors

Publicado 28/02/2026 18:29

Estados Unidos - O Golden State Warriors anunciou neste sábado (28) a renovação de contrato com Gui Santos. De acordo com o repórter Shams Charania, da ESPN americana, o brasileiro assinou um vínculo de três anos no valor de 15 milhões de dólares (R$ 77,2 milhões).

O acordo ainda inclui uma 'player option' para o jogador definir seu futuro para a temporada de 2028/29 - ele poderá decidir se fica ou saí do time.

From Brazil to the Bay, now here to stay



The Warriors have signed Gui Santos to a multi-year contract extension. pic.twitter.com/2Q9TnRDCty — Golden State Warriors (@warriors) February 28, 2026

O Golden State Warriors selecionou o jogador na 55ª escolha do draft da NBA de 2022. Atualmente, o camisa 15 é o único jogador do Brasil em atividade na NBA.

Gui Santos tem sido peça importante no time do técnico Steve Kerr. Ele marcou dígitos duplos de pontos em 11 dos últimos 12 jogos que disputou na temporada.