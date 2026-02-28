João GomesReprodução/Instagram @wolves

Mais artigos de O Dia
O Dia
O técnico Rob Edwards foi só elogios ao falar do brasileiro João Gomes. O volante ex-Flamengo voltou ao time titular do Wolverhampton e abriu o placar na vitória sobre o Aston Villa por 2 a 0, válida pelo Campeonato Inglês, no Molineux Stadium, na sexta-feira (27).
"Ele foi brilhante. João estava no banco contra o Arsenal porque não estava em forma. Nós sentimos, porque a performance foi boa, ir assim contra o (Crystal) Palace. Mas ele voltou para o time e marcou o gol. Eu coloquei um pouco de pressão nele antes da partida, no pré-jogo, e disse que queria que ele fosse o melhor em campo hoje, e ele correspondeu. Achei que ele foi excelente", disse o treinador.
Leia mais: Renato Gaúcho pede Neymar na Copa e sugere como utilizá-lo
João Gomes não saiu do banco contra o Arsenal. No jogo seguinte, contra o Crystal Palace, entrou durante o segundo tempo. Na vitória sobre o Aston Villa, na sexta-feira (27), ele foi titular, anotou um gol e atuou durante toda a partida.
Esta foi apenas a segunda vitória do Wolverhampton na temporada 2025/26 do Campeonato Inglês. Os Wolves estão na lanterna com 13 pontos. 