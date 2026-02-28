João GomesReprodução/Instagram @wolves
João Gomes recebe elogios do técnico após vitória dos Wolves: 'Brilhante'
Ex-Flamengo anotou o gol que abriu o placar contra o Aston Villa
Conflito no Oriente Médio deixa F-1 em alerta após míssil perto de autódromo
Categoria monitora situação enquanto teste de pneus é cancelado no Bahrein
John Kennedy fala em amadurecimento e explica virada de chave no Fluminense
Atacante relembra dificuldades após sucesso precoce
Flamengo tem quatro novos desfalques para a partida contra o Madureira
Rubro-Negro encara o Madureira na segunda-feira (2), a partir das 21h, no Maracanã
Yamal anota 1º hat-trick na carreira, Barcelona goleia e abre vantagem na liderança
Aos 18 anos, atacante se torna o mais jovem da história do clube a marcar três gols em um jogo e coloca o time com 64 pontos
Ex-Botafogo e Vasco 'recebe' mala de dinheiro para ser primeiro reforço de clube novo
Experiente jogador é o primeiro novo de estreante na Série B do Campeonato Baiano
