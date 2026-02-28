Thiago Galhardo acertou com o recém-criado Feira FC - Divulgação

Publicado 28/02/2026 14:16

Thiago Galhardo tornou-se a primeira contratação da história do Feira FC, clube recém-criado em Feira de Santana, na Bahia. Com passagens por grandes clubes como Botafogo, Internacional e Vasco, o jogador de 36 anos foi anunciado em vídeo em que recebe uma mala que teoricamente tem dinheiro dentro para acertar com o novo time que estreará na segunda divisão baiana.

"Você acha que eu vou jogar a Série B do Baiano? Você não tem dinheiro para me trazer. Eu não jogo sem receber", diz Galhardo no vídeo de divulgação, recebendo a seguinte resposta:



"Você não tem ideia do nosso tamanho, do nosso projeto. Isso não é problema. Problema não era dinheiro? Está aí", responde o presidente do Feira, Marcus Vinícius Rios.



No vídeo que faz uma paródia do game Grand Thief Auto 5, Thiago Galhardo receber a "mala com dinheiro" e diz sim para o novo projeto. Ele não atua desde setembro de 20,25, quando rescindiu com o Santa Cruz.