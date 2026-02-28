Camisa do Barcelona, de Raphinha, foi a que mais gerou receita com venda entre os clubes europeus - Fadel Senna / AFP

Camisa do Barcelona, de Raphinha, foi a que mais gerou receita com venda entre os clubes europeusFadel Senna / AFP

Publicado 28/02/2026 11:10

O Barcelona é o clube europeu que mais arrecadou com venda de camisas e produtos oficiais na temporada 2024/25. Segundo relatório financeiro divulgado pela Uefa, o clube espanhol alcançou o maior valor de sua história, e superou o rival Real Madrid, que era o líder e agora passou para o segundo lugar.



Foram mais de 277 milhões de euros (cerca de R$ 1,6 bilhão) arrecadados com com venda de produtos oficiais. Isso representa nada menos do que 28% de toda a receita do Barça na última temporada.



Salto impulsionado por novo contrato



Em comparação com 2023/24, o crescimento foi superior a 100 milhões de euros. O principal motivo para esse desempenho recorde é à renovação do acordo com a Nike, estendido em 2024 até 2038.



Top 10 da Europa em receitas com camisas*



1. Barcelona — 277 milhões de euros (R$ 1,6 bilhão)

2. Real Madrid — 231 milhões de euros (R$ 1,4 bilhão)

3. Bayern de Munique — 189 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão)

4. Manchester United — 172 milhões de euros (R$ 1 bilhão)

5. Arsenal — 151 milhões de euros (R$ 914,8 milhões)

6. Liverpool — 148 milhões de euros (R$ 896,6 milhões)

7. Tottenham — 102 milhões de euros (R$ 617,9 milhões)

8. Galatasaray — 99 milhões de euros (R$ 599,7 milhões)

9. Chelsea — 95 milhões de euros (R$ 575,5 milhões)

10. PSG e Manchester City — 88 milhões de euros (R$ 533,1 milhões)



* O relatório não informa o número de peças comercializadas.







