O Barcelona é o clube europeu que mais arrecadou com venda de camisas e produtos oficiais na temporada 2024/25. Segundo relatório financeiro divulgado pela Uefa, o clube espanhol alcançou o maior valor de sua história, e superou o rival Real Madrid, que era o líder e agora passou para o segundo lugar.
Foram mais de 277 milhões de euros (cerca de R$ 1,6 bilhão) arrecadados com com venda de produtos oficiais. Isso representa nada menos do que 28% de toda a receita do Barça na última temporada.
Salto impulsionado por novo contrato

Em comparação com 2023/24, o crescimento foi superior a 100 milhões de euros. O principal motivo para esse desempenho recorde é à renovação do acordo com a Nike, estendido em 2024 até 2038.
Top 10 da Europa em receitas com camisas*

1. Barcelona — 277 milhões de euros (R$ 1,6 bilhão)
2. Real Madrid — 231 milhões de euros (R$ 1,4 bilhão)
3. Bayern de Munique — 189 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão)
4. Manchester United — 172 milhões de euros (R$ 1 bilhão)
5. Arsenal — 151 milhões de euros (R$ 914,8 milhões)
6. Liverpool — 148 milhões de euros (R$ 896,6 milhões)
7. Tottenham — 102 milhões de euros (R$ 617,9 milhões)
8. Galatasaray — 99 milhões de euros (R$ 599,7 milhões)
9. Chelsea — 95 milhões de euros (R$ 575,5 milhões)
10. PSG e Manchester City — 88 milhões de euros (R$ 533,1 milhões)

* O relatório não informa o número de peças comercializadas.