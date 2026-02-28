O Barcelona é o clube europeu que mais arrecadou com venda de camisas e produtos oficiais na temporada 2024/25. Segundo relatório financeiro divulgado pela Uefa, o clube espanhol alcançou o maior valor de sua história, e superou o rival Real Madrid, que era o líder e agora passou para o segundo lugar.
Foram mais de 277 milhões de euros (cerca de R$ 1,6 bilhão) arrecadados com com venda de produtos oficiais. Isso representa nada menos do que 28% de toda a receita do Barça na última temporada.
1. Barcelona — 277 milhões de euros (R$ 1,6 bilhão) 2. Real Madrid — 231 milhões de euros (R$ 1,4 bilhão) 3. Bayern de Munique — 189 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão) 4. Manchester United — 172 milhões de euros (R$ 1 bilhão) 5. Arsenal — 151 milhões de euros (R$ 914,8 milhões) 6. Liverpool — 148 milhões de euros (R$ 896,6 milhões) 7. Tottenham — 102 milhões de euros (R$ 617,9 milhões) 8. Galatasaray — 99 milhões de euros (R$ 599,7 milhões) 9. Chelsea — 95 milhões de euros (R$ 575,5 milhões) 10. PSG e Manchester City — 88 milhões de euros (R$ 533,1 milhões)
* O relatório não informa o número de peças comercializadas.
