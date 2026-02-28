Musa do Palmeiras, Flávia Barone faz sucesso nas redes sociais - Divulgação

Musa do Palmeiras, Flávia Barone faz sucesso nas redes sociaisDivulgação

Publicado 28/02/2026 09:55

Musa do Palmeiras, Flávia Barone bate um bolão e está em alta nas plataformas de conteúdo adulto, assim como o clube de coração no Brasileirão. Com engajamento em alta, ela também comemorou o bom momento do time.



fotogaleria

“Gosto de futebol desde antes de nascer. O Palmeiras é o melhor time do Brasil, e fico muito grata por poder representar essa torcida maravilhosa”, afirma Flávia.



Com muitos seguidores nas redes sociais, a musa do Palmeiras também publica conteúdos exclusivos e ensaios sensuais em plataformas por assinatura, como OnlyFans e Privacy.