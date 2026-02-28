Brandon Moreno vai enfrentar Lone?er Kavanagh na luta principal do UFC México - (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 28/02/2026 10:00

O UFC México está oficialmente confirmado sem contratempos após a realização da pesagem oficial na sexta-feira (27), na Cidade do México. Todos os 26 atletas escalados para os 13 combates do evento cumpriram os limites de suas respectivas categorias, garantindo a manutenção integral do card. Entre os destaques da cerimônia, o ex-campeão peso-mosca Brandon Moreno liderou o grupo de protagonistas e assegurou presença na luta principal.



Escalado como principal atração do show, Brandon Moreno foi um dos primeiros a subir na balança e registrou 56,9kg, ficando dentro do limite da divisão até 57kg. Seu adversário, Lone’er Kavanagh, que aceitou o combate em curto prazo, marcou 56,7kg. Com isso, o duelo principal do UFC México foi rapidamente oficializado, abrindo caminho para o evento deste sábado.

Vivendo um momento decisivo na carreira, Brandon Moreno entra no octógono pressionado por um bom resultado. O mexicano, vale ressaltar, tenta se recuperar após um revés recente para Tatsuro Taira. Atualmente na sexta posição do ranking dos moscas, o ex-campeão precisa de uma vitória para se manter próximo de uma nova disputa de título. Um resultado negativo, especialmente diante de um rival fora do ranking, pode comprometer suas ambições dentro da organização.Além do main event, o card do UFC México contará com a presença de três representantes brasileiros, todos aprovados na balança. Estreante no Ultimate, Ryan Gandra marcou 83,9kg e confirmou sua participação no card preliminar. Seu adversário, Jose Daniel Medina, registrou 84,3kg, oficializando o confronto sem intercorrências no peso-médio.Outro nome experiente do Brasil no evento, o peso-pena Douglas Silva de Andrade também cumpriu o limite da categoria ao pesar 66,2kg, enquanto seu oponente, Javier Reyes, ficou ligeiramente mais leve, com 65,7kg. Já no card principal, o peso-mosca Felipe Bunes utilizou o biombo e cravou 56,7kg, mesma marca de Edgar Chairez, garantindo a realização do duelo.Com todos os atletas dentro do peso e sem necessidade de ajustes de última hora, o UFC México chega confirmado com card completo. A expectativa agora gira em torno das performances dentro do octógono, especialmente para Brandon Moreno, que tenta se reafirmar como um dos principais nomes da divisão dos moscas e manter viva a busca por mais um título na organização.Peso-mosca (até 56,7kg): Brandon Moreno (56,9kg) x Lone'er Kavanagh (56,7kg)Peso-galo (até 61,2kg): Marlon Vera (61,6kg) x David Martinez (61,2kg)Peso-leve (até 70,3kg): Daniel Zellhuber (70,3kg) x King Green (70,3kg)Peso-mosca (até 56,7kg): Edgar Chairez (56,7kg) x Felipe Bunes (56,7kg)Peso-mosca (até 56,7kg): Imanol Rodriguez (56,7kg) x Kevin Borjas (57,1kg)Peso-galo (até 61,2kg): Santiago Luna (61,6kg) x Angel Pacheco (61,2kg)Peso-médio (até 83,9kg): Ryan Gandra (83,9kg) x Jose Daniel Medina (84,3kg)Peso-galo (até 61,2kg): Ailin Perez (61,6kg) x Macy Chiasson (61,2kg)Peso-galo (até 61,2kg): Cristian Quiñonez (61,6kg) x Kris Moutinho (61,6kg)Peso-pena (até 65,7kg): Douglas Silva de Andrade (66,2kg) x Javier Reyes (65,7kg)Peso casado (até 58,9kg): Regina Tarin (58,9kg) x Ernesta Kareckaite (58,7kg)Peso-pena (até 65,7kg): Erik Silva (66,2kg) x Francis Marshall (65,7kg)Peso-médio (até 83,9kg): Damian Pinas (84,3kg) x Wes Schultz (84,3kg)