O futebol terá mudanças importantes a partir da Copa do Mundo de 2026, com novas regras aprovadas neste sábado (28), no País de Gales, em reunião da International Football Association Board (Ifab). O conselho que define mudanças no regulamento do futebol foi favorável a sugestões para incluir mais intervenções do VAR no jogo, bem como a limites de tempo em reposições com o objetivo de reduzir a cera.
As novas regras estarão em vigor inicialmente na Copa do Mundo e na próxima temporada do futebol europeu, que começa em julho. Para as outras confederações, como a Conmebol, e países pode começar em 2027 ou antes, ficando a cargo de cada um definir.
Uma mudança que pode acontecer para o futuro, mas que agora precisa de mais estudos é a possibilidade de punir jogadores que tapam a boca durante uma discussão em campo. O objetivo é evitar casos como a acusação de racismo feita por Vini Jr, que não pode ter leitura labial como prova pois Prestianni, do Benfica, escondeu a boca com a camisa enquanto falava com o atacante do Real Madrid.
Mudança no VAR
A partir de agora, o árbitro de vídeo também poderá interferir em outras duas situações além de gol e cartão vermelho direto:
- Em decisões rápidas sobre erro na marcação de escanteio ou tiro de meta. Neste caso, o árbitro de campo apenas será avisado do erro e alterará a marcação;
- O VAR também poderá sugerir ao árbitro a revisão de um segundo cartão amarelo que gerará a expulsão ou não.
