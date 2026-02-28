VAR - Divulgação

O futebol terá mudanças importantes a partir da Copa do Mundo de 2026, com novas regras aprovadas neste sábado (28), no País de Gales, em reunião da International Football Association Board (Ifab). O conselho que define mudanças no regulamento do futebol foi favorável a sugestões para incluir mais intervenções do VAR no jogo, bem como a limites de tempo em reposições com o objetivo de reduzir a cera.



As novas regras estarão em vigor inicialmente na Copa do Mundo e na próxima temporada do futebol europeu, que começa em julho. Para as outras confederações, como a Conmebol, e países pode começar em 2027 ou antes, ficando a cargo de cada um definir.



Mudança no VAR



A partir de agora, o árbitro de vídeo também poderá interferir em outras duas situações além de gol e cartão vermelho direto:



- Em decisões rápidas sobre erro na marcação de escanteio ou tiro de meta. Neste caso, o árbitro de campo apenas será avisado do erro e alterará a marcação;



- O VAR também poderá sugerir ao árbitro a revisão de um segundo cartão amarelo que gerará a expulsão ou não.



Novas regras contra a cera no futebol



As mudanças mais significativas estão relacionadas à contagem de tempo para reposições de bola e substituição, assim como para jogador que cair no chão para pedir atendimento médico.



- O lateral deve ser cobrado em até cinco segundos, caso contrário haverá reversão;



- O tiro de meta também tem o limite de cinco segundos, caso contrário vira escanteio para o adversário;



- A substituição precisa ser em até 10 segundos ou então o jogador que entrar terá de esperar mais um minuto, deixando o time com um a menos nesse período;



- Se um jogador receber atendimento médico no campo, terá de esperar um minuto para voltar.