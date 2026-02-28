Fluminense e Vasco se uniram para ajudar as vítimas das enchentes em Minas Gerais - Divulgação/Site do Fluminense

Publicado 28/02/2026 19:41 | Atualizado 28/02/2026 19:46

Rio - Adversários neste domingo (1º), pela semifinal do Campeonato Carioca, Fluminense Vasco se uniram fora de campo para promover ações de ajuda às vítimas das enchentes em Minas Gerais.

Em campo, as duas equipes estarão com um patch especial na camisa com a seguinte frase: "Juntos por Minas Gerais". Haverá pontos de arrecadação de doações no acesso ao Maracanã, logo depois das catracas.



Veja o comunicado divulgado pelo Fluminense:

Fluminense e Vasco se enfrentam neste domingo, às 18h, no Maracanã, por uma vaga na final do Campeonato Estadual e fora de campo os clubes se uniram em prol das vítimas da enchente em Minas Gerais. Os dois times disputarão o segundo jogo da semifinal com um patch especial na camisa com a frase "Juntos por Minas Gerais". Além disso, haverá pontos de arrecadação de doações nos acessos ao estádio, logo após as catracas. Os torcedores também poderão fazer doações em dinheiro à Cruz Vermelha utilizando a chave pix SOSCHUVAS2026@CVBMG.ORG.BR.

Para ajudar as vítimas das enchentes nas cidades mineiras, tricolores e vascaínos poderão doar alimentos não perecíveis, roupas, água, ração para animais e itens de higiene pessoal.



A ação tem o apoio do Sesc Mesa Brasil, maior rede privada de bancos de alimentos da América Latina, responsável pelo transporte das doações às cidades que serão atendidas.

Agenda

Fluminense e Vasco vão medir forças neste domingo (1º), a partir das 18h, pelo jogo da volta da semifinal do Campeonato Carioca. Na ida, o Tricolor venceu o Cruz-Maltino por 1 a 0.