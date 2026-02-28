Júnior Santos não conseguiu se firmar no Atlético-MG - Pedro Souza / Atlético

Publicado 28/02/2026 21:12 | Atualizado 28/02/2026 21:12

Belo Horizonte - O futuro de Júnior Santos, atacante ex- Botafogo , deve ser fora do Atlético-MG. A diretoria do negocia a saída do jogador, que sequer deve ser relacionado para a partida da volta da semifinal do Campeonato Mineiro, contra o América-MG.

Um clube cujo nome não foi revelado conversa com o Galo para contratar o jogador, segundo o site 'ge'. O nome está mantido em sigilo pelas partes.

Júnior Santos ganhou destaque com a camisa do Botafogo, especialmente em 2024. Naquela temporada, disputou 50 partidas, anotou 20 gols e deu quatro assistências. Ele foi peça fundamental nas conquistas da Libertadores e do Brasileirão.

No ano seguinte, o atacante aceitou a proposta do Galo e se transferiu para o Atlético, mas não se firmou. Ele soma dois gols e duas assistências em 28 partidas pelo time mineiro.