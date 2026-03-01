Fluminense x Vasco pelo Campeonato Carioca deve ter público razoável - Imagem gerada com IA/Gemini

Publicado 01/03/2026 08:53

Fluminense x às 18h (de Brasília), no Maracanã, tem vantagem do Tricolor, que venceu na ida por 1 a 0 e pode empatar para se classificar. Vasco definirá o primeiro finalista do Campeonato Carioca de 2026. O clássico marcado para este domingo (1º),, tem

Já o Cruz-Maltino precisa de um triunfo por dois ou mais gols de diferença para ir à decisão. Ou pelo menos de um gol de saldo, para levar a disputa para os pênaltis.



Onde assistir a Fluminense x Vasco



A partida no Maracanã terá a transmissão de TV Globo, Sportv, Ge TV e Premiere.



Provável escalação do Tricolor



Após perder a invencibilidade com o time principal no Brasileirão, na derrota por 2 a 1 para o Palmeiras, o técnico Luis Zubeldia tem problemas para escalar a equipe. Apesar do retorno de Canobbio, não poderá contar com Bernal, com lesão no joelho esquerdo, e Nonato, com problema muscular. Acosta é dúvida, mas deve ficar fora.



Com isso, o Fluminense deve jogar com: O provável Fluminense para o clássico: Fábio, Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Hércules (Otávio), Martinelli e Ganso (Savarino); Serna, Canobbio e John Kennedy.



Possível time titular vascaíno



Já o Vasco segue sem técnico e o interino Bruno Lazaroni terá o retorno de Thiago Mendes, que ficou fora no jogo de ida. Por outro lado, Cuesta segue como dúvida deve seguir fora do time, que pode ter mudanças no ataque, especialmente em relação a Nuno Moreira, que não vem bem.



A provável escalação do Vasco é: Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan, Lucas Piton; Thiago Mendes, Barros e Rojas; Nuno Moreira (Marino ou David), Spinelli (Brenner) e Andrés Gómez.



Arbitragem do clássico no Maracanã



Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira e Gustavo Mota Correia

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda