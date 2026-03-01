Neymar ainda sonha com uma vaga na seleção brasileira na Copa do Mundo - Vítor Silva / CBF

Publicado 01/03/2026 09:00

Fala, Galera! Hoje não tenho como não falar da partidaça que Neymar fez nessa semana, contra o Vasco, e da esperança de termos o nosso maior craque dos últimos vinte anos de volta à Seleção.



É verdade que ele teve muitos problemas nos últimos anos. Contusões, transferências e a parte física atrapalharam bastante. Mas digo e repito: se conseguir retomar o ritmo de jogo e a forma física, a Seleção do Ancelotti tem de ser ele e mais dez!



Quem jogou sabe como funciona. O craque consagrado impõe respeito, intimida o adversário e pesa a camisa. O zagueiro que vai pra cima do Neymar sabe quem está marcando. Pode até bater e provocar, mas respeita e reconhece o talento. É outra parada.



É lógico que eu não estou defendendo que ele vá para a Copa de qualquer jeito. É um torneio que exige muito. Para arrebentar na Copa de 94, eu tive de me preparar e treinar como nunca. Me dediquei totalmente àquele projeto, junto com meus companheiros. Sabia e tinha plena consciência de que seria a Copa da minha vida, pela idade e pelo estágio na carreira. Era a minha chance, e não desperdicei.



Neymar deve estar pensando da mesma forma. Ele sabe que será, se for, a última Copa da vida dele. Apostou tudo nisso ao aceitar o retorno ao Santos. Queria o carinho da família e dos amigos, a sensação de estar em casa para retomar o seu futebol. Acredito muito que ele já está demonstrando isso, como nessa semana.



É claro que jogar no Brasileirão é muito diferente de jogar uma Copa envergando a amarelinha. É uma competição de tiro curto, sem tempo de recuperação e margem de erro. Tem de chegar voando. Mas o nosso maior craque da atualidade tem tudo para chegar nesse nível e merecer a vaga na lista de Ancelotti.



Dando a real, galera: é muito mais fácil, e possível, recuperar um craque do que preparar um jogador mediano qualquer, desses que tem aos montes por aí e não decidem um jogo, na hora “h”. Para um treinador, mesmo sabendo que é mais difícil lidar com a personalidade que vem junto com o talento, é muito melhor contar com o fora de série do que torcer para um merd@ matar um jogo.



Eu tenho certeza de que Ancelotti pensa igual. Ele sabe que se Neymar estiver em forma, fininho e com sequência de jogos, não tem como ficar de fora. Aliás, penso que é a única chance de a gente trazer o caneco pra casa. Sem um fora de série, a missão fica quase impossível. E não vejo mais ninguém no Brasil nesse patamar.



Ainda ouço uns críticos por aí falando merd@ pra car@lh* que nunca chutaram uma bola no gol, dizendo que ele não joga isso tudo, que é indisciplinado, que não tem espírito de equipe, blábláblá. Não sabem de merd@ nenhuma! Craque é craque, porr@! É o cara que decide e ganha campeonato. É o que joga bola, e não o mais bonzinho. Não quero pra casar com as minhas filhas, mas pra botar a bola pra dentro do gol e resolver a parada.

A Seleção precisa de Neymar assim como ele precisa da Seleção. É sua última chance de ganhar uma Copa e zerar o jogo. Que ele nos ajude a buscar o hexa!