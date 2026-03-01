Goleiro Bruno jogará campeonato amador pelo Menezes - Reprodução de Instagram

Goleiro Bruno jogará campeonato amador pelo MenezesReprodução de Instagram

Publicado 01/03/2026 09:35

Sem qualquer anúncio da saída, ele retorna ao futebol amador.

O goleiro Bruno já não é mais jogador do Vasco-AC após a eliminação na Copa do Brasil, dia 20 de fevereiro , para o Velo Clube, nos pênaltis.

"Ele só veio para jogar o jogo da Copa do Brasil. Já foi embora", explicou o técnico do Vasco-AC, Eric Rodrigues.

Pelas redes sociais, Bruno gravou um vídeo com a camisa de seu novo time. Ele acertou com o Menezes Esporte Clube, equipe que já defendeu, e disputará o Campeonato Municipal da primeira divisão de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais.



"Fala, pessoal. Alô, alô Menezes, Ribeirão das Neves. Papai tá de volta, tá? Coloquei o manto e ficou bonito, tá? Caiu bem demais. Arrasta pra cima, estou chegando", disse Bruno.



Bruno defendeu pênaltis na Copa do Brasil



Condenado a 22 anos e três meses de prisão pela morte de Eliza Samudio, mãe de seu filho Bruninho Samudio que está na base do Botafogo, Bruno está em liberdade desde 2023. Aos 41 anos, ele voltou a disputar uma partida oficial pelo Vasco-AC.



Após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, o goleiro defendeu duas cobranças de pênalti e ainda converteu uma. Mesmo assim sua equipe perdeu por 3 a 2 e acabou eliminada.



Desde 2017, quando deixou a cadeia pela primeira vez, atuou profissionalmente por times pequenos: Boa Esporte (MG), Poços de Caldas (MG), Rio Branco (AC), Atlético Carioca (RJ), Búzios (RJ) e Vasco-AC. E também em ligas amadoras: Orion (time de várzea de São Paulo), União do Bom Destino (ES), Menezes (MG), entre outros.