Max Holloway e Charles do Bronx vão se enfrentar na luta principal do UFC 326(Foto: Reprodução/UFC)
O mais recente a opinar sobre o embate foi o campeão linear dos leves, Ilia Topuria. Durante participação em uma transmissão ao vivo do streamer Adin Ross na plataforma "Kick", o georgiano radicado na Espanha fez questão de elogiar o perfil competitivo de Charles do Bronx, mas indicou favoritismo para Holloway no duelo que lidera o card.
“Quem vai vencer essa luta? Eu amo o Charles por conta de sua personalidade, ele é um ser humano tão incrível. Mas eu acho que o Max leva (a vitória). Acho que sim (Holloway vence). Mas nunca subestimem o Charles, ele é perigoso em qualquer momento da luta. Ele pode simplesmente te finalizar a qualquer momento”, analisou Topuria.
A opinião do campeão dos leves ganha peso pelo retrospecto recente. Topuria já dividiu o octógono com ambos os atletas e saiu vitorioso nas duas ocasiões, superando Holloway em 2024 e Charles em 2025, ambos por nocaute. A vivência direta com os estilos dos protagonistas do UFC 326 oferece ao campeão uma perspectiva técnica relevante sobre o confronto.
No cenário atual, a leitura de Topuria também converge com o mercado. Apesar da experiência e do histórico de finalizações de Charles do Bronx, o brasileiro aparece como azarão nas principais casas de apostas. O fator histórico contribui para esse panorama, já que Holloway venceu o primeiro encontro entre os dois, ainda em 2015, quando uma lesão comprometeu o desempenho do paulista no combate.
Enquanto recebe prognósticos desfavoráveis, Charles do Bronx mantém o foco em retomar protagonismo na divisão e conquistar mais um cinturão relevante na organização. Ao mesmo tempo, o brasileiro também projeta o futuro da categoria dos leves, onde vê Topuria como favorito em uma possível unificação de títulos contra Justin Gaethje, reforçando o respeito mútuo entre os principais nomes do cenário atual do UFC.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.