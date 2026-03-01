Max Holloway e Charles do Bronx vão se enfrentar na luta principal do UFC 326 - (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 01/03/2026 12:00

A luta entre Charles do Bronx e Max Holloway, válida pelo cinturão "BMF", segue como um dos temas centrais no noticiário do MMA às vésperas do UFC 326, que acontece no próximo dia 7 de março. O duelo, que coloca frente a frente dois dos lutadores mais agressivos e experientes da organização, também tem mobilizado análises de nomes relevantes do plantel, ampliando a expectativa para o confronto.



O mais recente a opinar sobre o embate foi o campeão linear dos leves, Ilia Topuria. Durante participação em uma transmissão ao vivo do streamer Adin Ross na plataforma "Kick", o georgiano radicado na Espanha fez questão de elogiar o perfil competitivo de Charles do Bronx, mas indicou favoritismo para Holloway no duelo que lidera o card.



“Quem vai vencer essa luta? Eu amo o Charles por conta de sua personalidade, ele é um ser humano tão incrível. Mas eu acho que o Max leva (a vitória). Acho que sim (Holloway vence). Mas nunca subestimem o Charles, ele é perigoso em qualquer momento da luta. Ele pode simplesmente te finalizar a qualquer momento”, analisou Topuria.