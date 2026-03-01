Flamengo publicou montagem com pontos turísticos do Rio para celebar o aniversário da cidadeReprodução de redes sociais

Mais artigos de O Dia
O Dia
 
O Rio celebra neste domingo (1º) seus 461 anos de muita história, belezas naturais e futebol. Parte importante da cultura carioca, os clubes também prestaram homenagens ao aniversário da Cidade Maravilhosa.
Todos os quatro grandes fizeram questão de posta nas redes sociais sobre a data comemorativa. 
"Uma cidade feita de gente que constrói esse território todos os dias. De encontros contrastes, a Cidade Maravilhosa também é sinônimo de Flamengo. Parabéns, Rio!", postou o Rubro-Negro.
"O Glorioso celebra a Cidade Maravilhosa, casa do Estádio Nilton Santos, de General Severiano, do Botafogo Samba Clube e de tantos torcedores do Fogão! Parabéns, Rio!" escreveu o Glorioso.
"A cidade que é MUITO Vasco da Gama! Rio de Janeiro. Brasileiro. Meu irmão. Eu sou! Eu sou!"
Já o Fluminense fez uma brincadeira com o significado do seu nome.
Clubes pequenos tradicionais também fizeram questão de celebra ro aniversário do Rio nas redes sociais.
"O Madureira parabeniza a Cidade Maravilhosa e celebra a honra de representar, a partir do subúrbio carioca, uma das cidades mais emblemáticas do mundo. Seguimos escrevendo nossa história dentro e fora de campo, com o Rio como palco", postou o Madureira.
Na segunda divisão Carioca, o Olaria foi outro a exaltar sua relevância para a cidade, especialmente o subúrbio:
"Como um clube centenário, o Olaria tem orgulho de ser parte estrutural do DNA da cidade. Nossa casa, o emblemático Estádio da Rua Bariri, vai muito além do futebol: é um verdadeiro cartão-postal do subúrbio e do Rio. Parabéns Rio!"