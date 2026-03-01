Flamengo publicou montagem com pontos turísticos do Rio para celebar o aniversário da cidadeReprodução de redes sociais
Nesse 1º de março o nosso RJ completa 461 anos. Uma cidade feita de gente que constrói esse território todos os dias. De encontros contrastes, a Cidade Maravilhosa também é sinônimo de Flamengo. Parabéns, Rio! #dataespecial pic.twitter.com/RFBmMxBWa1— Flamengo (@Flamengo) March 1, 2026
"A cidade que é MUITO Vasco da Gama! Rio de Janeiro. Brasileiro. Meu irmão. Eu sou! Eu sou!"
Feliz aniversário Rio de Janeiro!— Botafogo F.R. (@Botafogo) March 1, 2026
Na comemoração de seus 461 anos, o Glorioso celebra a Cidade Maravilhosa, casa do Estádio Nilton Santos, de General Severiano, do Botafogo Samba Clube e de tantos torcedores do Fogão! Parabéns, Rio! #BFR pic.twitter.com/h92vVzDNTz
461 ANOS DA CIDADE MARAVILHOSA!— Vasco da Gama (@VascodaGama) March 1, 2026
A cidade que é MUITO Vasco da Gama!
Rio de Janeiro. Brasileiro. Meu irmão.
Eu sou! Eu sou! #Rio461Anos#VascoDaGama pic.twitter.com/nXXQ0aPkP2
— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 1, 2026
1. relativo a rio; fluvial
2. sentimento sem igual
Da Cidade de Praia e Carnaval, com muito orgulho. Feliz aniversário, Rio de Janeiro! pic.twitter.com/O6MrigdXBp
Feliz 461 anos, Rio de Janeiro!— Madureira EC (@MadureiraEC_BR) March 1, 2026
O Madureira parabeniza a Cidade Maravilhosa e celebra a honra de representar, a partir do subúrbio carioca, uma das cidades mais emblemáticas do mundo.
Seguimos escrevendo nossa história dentro e fora de campo, com o Rio como palco. pic.twitter.com/JDR2zKT463
O Rio de Janeiro completa 461 anos de história. Como um clube centenário, o Olaria tem orgulho de ser parte estrutural do DNA da cidade. Nossa casa, o emblemático Estádio da Rua Bariri, vai muito além do futebol: é um verdadeiro cartão-postal do subúrbio e do Rio. Parabéns Rio! pic.twitter.com/jS75hOQpwk— Olaria Atlético Clube (@olaria_futebol) March 1, 2026
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.