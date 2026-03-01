Flamengo publicou montagem com pontos turísticos do Rio para celebar o aniversário da cidade - Reprodução de redes sociais

Flamengo publicou montagem com pontos turísticos do Rio para celebar o aniversário da cidadeReprodução de redes sociais

Publicado 01/03/2026 12:46 | Atualizado 01/03/2026 12:54



Rio celebra neste domingo (1º) seus 461 anos de muita história, belezas naturais e futebol. Parte importante da cultura carioca, os clubes também prestaram homenagens ao aniversário da Cidade Maravilhosa.

Todos os quatro grandes fizeram questão de posta nas redes sociais sobre a data comemorativa.



"Uma cidade feita de gente que constrói esse território todos os dias. De encontros contrastes, a Cidade Maravilhosa também é sinônimo de Flamengo. Parabéns, Rio!", postou o Rubro-Negro.



Nesse 1º de março o nosso RJ completa 461 anos. Uma cidade feita de gente que constrói esse território todos os dias. De encontros contrastes, a Cidade Maravilhosa também é sinônimo de Flamengo. Parabéns, Rio! #dataespecial pic.twitter.com/RFBmMxBWa1 — Flamengo (@Flamengo) March 1, 2026

"O Glorioso celebra a Cidade Maravilhosa, casa do Estádio Nilton Santos, de General Severiano, do Botafogo Samba Clube e de tantos torcedores do Fogão! Parabéns, Rio!" escreveu o Glorioso.



Feliz aniversário Rio de Janeiro!



Na comemoração de seus 461 anos, o Glorioso celebra a Cidade Maravilhosa, casa do Estádio Nilton Santos, de General Severiano, do Botafogo Samba Clube e de tantos torcedores do Fogão! Parabéns, Rio! #BFR pic.twitter.com/h92vVzDNTz — Botafogo F.R. (@Botafogo) March 1, 2026 "A cidade que é MUITO Vasco da Gama! Rio de Janeiro. Brasileiro. Meu irmão. Eu sou! Eu sou!" "A cidade que é MUITO Vasco da Gama! Rio de Janeiro. Brasileiro. Meu irmão. Eu sou! Eu sou!"

461 ANOS DA CIDADE MARAVILHOSA!



A cidade que é MUITO Vasco da Gama!



Rio de Janeiro. Brasileiro. Meu irmão.

Eu sou! Eu sou! #Rio461Anos#VascoDaGama pic.twitter.com/nXXQ0aPkP2 — Vasco da Gama (@VascodaGama) March 1, 2026

Já o Fluminense fez uma brincadeira com o significado do seu nome.



1. relativo a rio; fluvial

2. sentimento sem igual



Da Cidade de Praia e Carnaval, com muito orgulho. Feliz aniversário, Rio de Janeiro! pic.twitter.com/O6MrigdXBp — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 1, 2026

Clubes pequenos tradicionais também fizeram questão de celebra ro aniversário do Rio nas redes sociais.



"O Madureira parabeniza a Cidade Maravilhosa e celebra a honra de representar, a partir do subúrbio carioca, uma das cidades mais emblemáticas do mundo. Seguimos escrevendo nossa história dentro e fora de campo, com o Rio como palco", postou o Madureira.



Feliz 461 anos, Rio de Janeiro!



O Madureira parabeniza a Cidade Maravilhosa e celebra a honra de representar, a partir do subúrbio carioca, uma das cidades mais emblemáticas do mundo.



Seguimos escrevendo nossa história dentro e fora de campo, com o Rio como palco. pic.twitter.com/JDR2zKT463 — Madureira EC (@MadureiraEC_BR) March 1, 2026

Na segunda divisão Carioca, o Olaria foi outro a exaltar sua relevância para a cidade, especialmente o subúrbio:

"Como um clube centenário, o Olaria tem orgulho de ser parte estrutural do DNA da cidade. Nossa casa, o emblemático Estádio da Rua Bariri, vai muito além do futebol: é um verdadeiro cartão-postal do subúrbio e do Rio. Parabéns Rio!"