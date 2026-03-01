Thiago Mendes em treino do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 01/03/2026 21:12

Rio - Thiago Mendes lamentou o empate com o Fluminense por 1 a 1 no Maracanã, neste domingo (1º), que eliminou o Vasco do Campeonato Carioca. O volante afirmou que o Cruz-Maltino "jogou do início ao fim" e citou que "nem sempre o time que está melhor ganha".

"Foi um jogo que a gente sabia que precisava do resultado. Corremos atrás desde o início, conseguimos fazer um gol, tivemos oportunidade para virar. Infelizmente perdemos o pênalti", disse Thiago Mendes, à TV Globo.

"Do outro lado foi igual. Tiveram outra oportunidade de pênalti, fizeram o gol de pênalti. Acho que eles não criaram muito, em momento algum o time deles jogou, a gente jogou do início ao fim, mas faz parte do futebol. Nem sempre o time que está melhor ganha", completou.

Agora, o Vasco volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino enfrentará o Palmeiras no dia 12 de março (uma quinta-feira), a partir das 19h30, em São Januário.

"Agora é hora de levantar a cabeça, trabalhar. Sabemos que temos que pontuar no Campeonato Brasileiro. Vamos trabalhar. Passar dessa situação para dar alegria ao torcedor", finalizou.