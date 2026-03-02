Felipe Melo é comentarista do SporTV - Reprodução / Instagram

Rio — O ex-jogador e comentarista Felipe Melo afirmou que o volante vascaíno Cauan Barros, de 21 anos, está "passando um pouquinho do ponto" e "nunca ganhou nada", após o atleta cometer dois pênaltis na eliminação do Estadual para o Fluminense, neste domingo (1º).



Enquanto comentava os destaques da partida, Melo relembrou casos envolvendo o meia, durante o programa "Fechamento SporTV".

"Acabou fazendo dois pênaltis depois do ano passado, aquela situação que aconteceu, de pisar no escudo do Fluminense. Depois, foram eliminados, perderam a final para o Corinthians, e ele tomou um drible desconcertante do Bidon no gol do título. Com o Neymar, foi querer fazer graça em cima do Neymar, e ele fez dois gols no Vasco e o Santos venceu o jogo", disse.

Na Copa do Brasil 2025, Cauan Barros pisou no escudo do Fluminense que fica ao lado do gol, após o Cruz-Maltino eliminar o Tricolor nas semifinais. Na época, atitude teve grande repercussão nas redes sociais.



O ex-zagueiro também opinou que o volante, cria da base vascaína, tem futuro, mas precisa rever atitudes. "É um jogador que tem, não digo qualidade, mas um potencial muito grande de se tornar um grande jogador. Mas vai ter que rever algumas coisas, é garoto ainda, nunca ganhou nada e está passando um pouquinho do ponto", disparou.

O Vasco volta a campo para enfrentar o Palmeiras na próxima quinta-feira (12), às 19h30, em São Januário, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.