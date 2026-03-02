Cauan Barros em treino do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Cauan Barros em treino do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 02/03/2026 12:44

Rio - O volante Cauan Barros, de 21 anos, utilizou suas redes sociais para pedir desculpa aos torcedores do Vasco pela eliminação na semifinal do Campeonato Carioca contra o Fluminense, depois do empate por 1 a 1 no último domingo (1º), no Maracanã. O jovem também relatou que seus familiares vem sendo ameaçados.

"Vestir a camisa do Vasco exige uma responsabilidade que eu carrego com todo orgulho, e sei que, no jogo de ontem (domingo), não estive à altura do que esse clube e essa torcida merecem. Peço desculpas, do fundo do coração, pela eliminação. Fui o primeiro a me cobrar e a sentir o peso de cada erro. O futebol é a minha vida e dói falhar com quem deposita tanta paixão no nosso trabalho. Vou seguir trabalhando para dar a volta por cima, honrando a história do Vasco. Estamos juntos, pelo Vasco, sempre", afirmou em seu perfil oficial no Instagram.

Cauan Barros cometeu duas penalidades na partida. A primeira em Canobbio, que acabou sendo perdida por Renê. Depois ele colocou a mão na bola em cabeçada de Jemmes. Na cobrança, Ganso converteu e deu a classificação do Fluminense para a final do Carioca.

"Preciso fazer um apelo: aceito as críticas, as cobranças e as vaias. Elas fazem parte do jogo. Mas as ameaças aos meus familiares cruzam uma linha que ninguém deveria atravessar. Minha família não entra em campo. Eles são meu suporte e não merecem viver com medo por causa de nenhum resultado. Peço por favor que não direcionem qualquer tipo de ofensa ou ameaça a qualquer pessoa, em especial, aos meus familiares", concluiu.