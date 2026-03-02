Cauan Barros em treino do VascoMatheus Lima / Vasco
Cauan Barros pede desculpas por eliminação do Vasco e relata ameaças a familiares
Jogador, de 21 anos, cometeu duas penalidades em duelo contra o Fluminense
Renato Gaúcho recusa nova proposta do Vasco
Cruz-Maltino busca um técnico desde a saída de Fernando Diniz
Atlanta United acerta a contratação de volante ex-Vasco, por empréstimo
Meia paraguaio assina com equipe americana após período no futebol argentino
Vasco considera pedida salarial alta e vive impasse em negociação com Renato Gaúcho
Treinador recusou a proposta inicial e fez uma contraproposta, mas não houve avanço
Vasco tem Roger Machado como 'plano B' a Renato Gaúcho
Treinador, de 50 anos, está sem trabalhar desde setembro de 2025
Felipe Melo dispara contra jogador do Vasco: 'Nunca ganhou nada, está passando do ponto'
O ex-atleta e comentarista, no entanto, destacou que o volante tem um 'potencial muito grande'
