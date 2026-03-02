Roger Machado pode ser opção no Vasco - Ricardo Duarte / Internacional

Roger Machado pode ser opção no VascoRicardo Duarte / Internacional

Publicado 02/03/2026 10:57

Rio - Renato Gaúcho é a prioridade do Vasco neste momento para ser o novo treinador, mas o Cruz-Maltino avalia outras opções. Roger Machado, que está sem trabalhar desde setembro de 2025, quando deixou o Internacional aparece como "Plano B". As informações são da "ESPN".

O Cruz-Maltino já tentou nomes internacionais como Marcelo Gallardo e Artur Jorge, porém, o argentino irá passar por um período de férias, depois de deixar o River Plate, e o português tem um contrato altíssimo no futebol do Catar.

Roger Machado, de 50 anos, é avaliado positivamente no Vasco. Depois de um começo bem positivo no Internacional, o treinador acabou demitido durante a temporada do ano passado. Ele também passou por clubes importantes como Fluminense, Grêmio, Atlético-MG e Palmeiras.

Eliminado do Campeonato Carioca, o Vasco, que está na última colocação do Campeonato Brasileiro, volta a campo pela competição no próximo dia 12 (quinta-feira) contra o Palmeiras, em São Januário.