Renato Gaúcho está livre no mercado, desde a saída do FluminenseLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 03/03/2026 10:11

ainda pretende contratar Renato Gaúcho, mesmo após O Vasco, mesmo após duas propostas recusadas . A diretoria voltou à carga pelo técnico depois de Artur Jorge sinalizar que não pretendia deixar o Al-Rayyan, do Catar, e Leonardo Jardim não demonstrar interesse, por estar negociando com o Flamengo

A única questão que falta resolver é financeira, sendo que Renato Gaúcho não abre mão de receber o que pede. O valor é próximo ao que recebia no Fluminense e de 10% a 20% maior do que o oferecido.



Ainda assim, o Vasco entende que a diferença não atrapalhará um acordo e avalia subir mais um pouco a proposta, desde que o técnico aceite reduzir a pedida. Afinal, vê o perfil do comandante como o ideal para o atual momento, assim como entende haver outros profissionais de nível inferior à disposição, mas com pedidas salariais próximas.



A força que Renato tem dentro do vestiário e a capacidade de motivar os jogadores é vista como um diferencial importante para uma resposta imediata nos resultados. Além disso, o estilo de jogo mais voltado para o ataque e com posse de bola agrada e não seria uma mudança drástica na filosofia com Fernando Diniz.

A ideia é fechar a contratação o quanto antes para que haja tempo de preparação até a próxima partida, em 12 de março, contra o Palmeiras, pelo Brasileirão.