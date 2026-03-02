Renato Gaúcho no banco de reservas do Maracanã - Lucas Merçon/Fluminense FC

Renato Gaúcho no banco de reservas do MaracanãLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 02/03/2026 21:20

Rio - Renato Gaúcho recusou, nesta segunda-feira (2), a segunda proposta apresentada pelo Vasco . O Cruz-Maltino aumentou os valores após a primeira recusa , mas o treinador sinalizou negativamente. A informação foi dada primeiro pelo 'ge'.

Ele deu sinal verde para o projeto esportivo do Gigante da Colina. No entanto, segundo o site, a diferença entre o que o Vasco ofereceu e que o Portaluppi quer está entre 10% e 20%.

A diretoria cruz-maltina ainda não sinalizou se voltará à carga pelo treinador. Renato está livre no mercado desde o fim de setembro de 2025, quando pediu demissão do Fluminense, depois da eliminação do Tricolor da Sul-Americana para o Lanús nas quartas de final.

O treinador, de 63 anos, dirigiu o Vasco em duas oportunidades. Na primeira entre 2005 e 2007, ele se sagrou vice-campeão da Copa do Brasil e na outra em 2008 acabou assumindo o Cruz-Maltino na reta final e foi rebaixado no Brasileiro.