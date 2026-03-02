Matías Galarza é o novo reforço do Atlanta United, dos Estados Unidos - Instagram / Atlanta United FC

Publicado 02/03/2026 19:08 | Atualizado 02/03/2026 19:11

Rio - O meio-campista Matías Galarza é o mais novo reforço do Atlanta United para a temporada da MLS. Aos 24 anos, o paraguaio encerra uma passagem discreta pelo River Plate, onde não vinha sendo aproveitado em 2026. Segundo o jornalista César Luis Merlo, o acordo foi fechado por empréstimo com compromisso de compra fixado em US$ 3 milhões (cerca de R$ 15 milhões) por 50% dos direitos econômicos, caso o atleta dispute metade das partidas previstas até junho deste ano.

A trajetória de Galarza no River foi marcada por um episódio de desgaste com a torcida. No final do ano passado, um erro individual do jogador resultou em um gol decisivo que culminou na eliminação da equipe para o Racing, no Campeonato Argentino. O meia chegou a pedir desculpas publicamente e aos companheiros de grupo, mas perdeu espaço definitivo no time titular, despedindo-se dos "Millonarios" com apenas 14 jogos disputados e nenhuma participação direta em gols.



Antes de chegar ao futebol argentino, o paraguaio ganhou projeção no Brasil ao atuar pelo Vasco. Galarza chegou ao Rio de Janeiro ainda para as categorias de base do Cruz-Maltino, vindo do Olimpia, somando 58 partidas e cinco gols pelo profissional do clube carioca. Ele também acumulou uma breve passagem pelo Coritiba antes de se destacar no Talleres (ARG).



Agora nos Estados Unidos, o jogador busca retomar o ritmo de jogo visando uma convocação para a seleção do Paraguai. Com a saída do meia, o River Plate terá até a segunda semana de março para buscar um substituto no mercado de transferências.