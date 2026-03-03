Rayan chegou se destacando no BournemouthDivulgação/Bournemouth
Jornal aponta Rayan um dos jogadores mais temidos do Campeonato Inglês
Atacante tem três participações em gols em cinco jogos pelo Bournemouth
A 100 dias da Copa, lesão de Rodrygo abre concorrência entre atacantes na Seleção
Atacante do Real Madrid estava na lista de Carlo Ancelotti, mas fica fora do Mundial
João Fonseca e Bia Haddad conhecem adversários na estreia em Indian Wells
Carioca enfrenta Raphaël Collignon, enquanto a paulista encara Jessica Bouzas Maneiro no WTA 1000
Tiago Leifert detona demissão de Filipe Luís: 'Ficou longe de ser o Real Madrid das Américas'
Flamengo goleou Madureira por 8 a 0 e demitiu o técnico
Retorno de promessa faz Botafogo parar negociação com jogador do Sport
Glorioso prefere apostar em dois jovens da base em meio à dificuldade para comprar Zé lucas
Com Acosta e Cano, Fluminense faz primeiro treino preparatório para final do Carioca
Tricolor encara o Flamengo no próximo domingo (8) no Maracanã
