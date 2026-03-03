Rayan chegou se destacando no Bournemouth - Divulgação/Bournemouth

Publicado 03/03/2026 16:55

Rio - Rayan precisou de pouco tempo para conquistar o coração dos ingleses. Em apenas cinco jogos pelo Bournemouth, o brasileiro já ganhou o rótulo de "um dos atacantes mais temidos" do Campeonato Inglês, segundo o jornal britânico "The Athletic".

"Ele é explosivo em curtas distâncias. Seus chutes de longa distância têm uma potência tremenda, graças aos seus consideráveis músculos da panturrilha. Ele cruza bem e é bom batedor de faltas. É canhoto, mas também se sente à vontade para atacar pela lateral e usar o pé direito", destacou.

Revelado no Vasco, Rayan foi contratado pelo Bournemouth por 25 milhões de euros (R$ 151 milhões). O atacante, de 19 anos, soma cinco jogos, dois gols e uma assistência. O início avassalador rendeu elogios, principalmente por sua característica vertical, sem exibicionismo com dribles.

"Como se espera de um atacante brasileiro, ele tem alguns dribles na manga, frequentemente tentando driblar os defensores com uma rápida combinação de direita e esquerda para desequilibrá-los. Mas não há nenhum sinal de exibicionismo. Rayan preza pela eficiência", completou.