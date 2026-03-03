Carlo Ancelotti perdeu um de seus homens de confiança na seleção brasileira para a Copa do Mundo - Divulgação / Fifa

Publicado 03/03/2026 16:48

ao menos outros 11 jogadores.

A seleção brasileira já tinha praticamente todos os atacantes definidos por Carlos Ancelotti para a disputa da Copa do Mundo. Mas a notícia da grave lesão no joelho direito de Rodrygo o coloca fora da Copa do Mundo a 100 dias do início do torneio. E automaticamente reacende a esperança de

Da lista de 18 nomes que o técnico italiano já tem para levar aos Estados Unidos, oito atacantes faziam parte. Diante do número, dificilmente haveria uma surpresa a não ser que fosse por lesão ou pela convocação de Neymar.

Quem do ataque está garantido na Seleção



Rodrygo estava junto a Vini Jr, Raphinha, Estêvão e Matheus Cunha como 100% certo, com João Pedro, Luiz Henrique e Martinelli também praticamente garantidos.



Mas o atacante do Real Madrid só retorna no fim do ano ou em 2027, diante da longa recuperação que passará após cirurgia. Ele sofreu um rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho direito, além de lesão no menisco.



Atacantes já convocados por Ancelotti



Diante do desfalque certo, a seleção brasileira passar a ter muitos candidatos. A começar por Neymar, assim como Endrick, que aguardam a primeira chance com Ancelotti. Testados em algum momento pelo italiano, Richarlison, Antony, Igor Jesus, Vitor Roque, Kaio Jorge e Savinho correm por fora.



Há também a possibilidade de alguma surpresa, como Igor Thiago, vice-artilheiro da Premier League atuando pelo Brentford, com 18 gols e segue marcando. Ou até mesmo Rayan, que começa bem sua experiência no exterior, pelo Bournemouth. No futebol brasileiro, Pedro também poderia ser essa opção, mas não faz bom início de temporada pelo Flamengo e fica mais atrás neste momento.