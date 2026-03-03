Cristiano Ronaldo em treino do Al-NassrDivulgação / Al-Nassr
Jatinho de CR7 deixa Arábia Saudita em meio a conflitos no Oriente Médio, diz jornal inglês
Atacante, de 41 anos, está lesionado
Vasco insiste e encaminha contratação do técnico Renato Gaúcho
Treinador tinha recusado duas propostas na última segunda-feira (2)
Rodrygo sofre grave lesão no joelho e está fora da Copa do Mundo
Atacante do Real Madrid só deve retornar aos gramados no fim do ano ou em 2027
Vídeo! Musa do Cerro Porteño arrasa em festa de Carnaval no seu país
Eli Villagra tem 353 mil seguidores no seu perfil oficial no Instagram
Flamengo agradece Filipe Luís após demissão: 'Desejamos sucesso'
Rubro-Negro se manifestou através de comunicado nas redes sociais
Imprensa internacional repercute demissão de Filipe Luís do Flamengo
Jornais destacam que o time do técnico havia aplicado uma goleada por 8 a 0 e conquistado 14 títulos
