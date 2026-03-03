Cristiano Ronaldo em treino do Al-Nassr - Divulgação / Al-Nassr

Cristiano Ronaldo em treino do Al-NassrDivulgação / Al-Nassr

Publicado 03/03/2026 12:55 | Atualizado 03/03/2026 13:07

Rio - Cristiano Ronaldo, de 41 anos, tomou uma decisão em meio aos atuais conflitos no Oriente Médio. De acordo com informações do jornal inglês "Daily Mail", o jatinho particular do português deixou à Arábia Saudita rumo à Espanha.

O atacante e seus familiares não estavam no voo e permanecem no país asiático. O craque português está afastado dos gramados por lesão e tem desfalcado o Al-Nassr nas últimas partidas.

Durante sua rota, a aeronave avaliada em R$ 421 milhões passou pelo Egito, Mar Mediterrâneo e chegou à Espanha. O trajeto foi de sete horas, de acordo com o site "Flightradar24".

Cristiano Ronaldo, de 41 anos, atua na Arábia Saudita desde 2022. Ele tem contrato até o meio do ano que vem com o Al-Nassr. Na atual temporada, o português entrou em campo em 26 partidas e anotou 22 gols.