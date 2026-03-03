Cristiano Ronaldo em treino do Al-NassrDivulgação / Al-Nassr

Rio - Cristiano Ronaldo, de 41 anos, tomou uma decisão em meio aos atuais conflitos no Oriente Médio. De acordo com informações do jornal inglês "Daily Mail", o jatinho particular do português deixou à Arábia Saudita rumo à Espanha.
O atacante e seus familiares não estavam no voo e permanecem no país asiático. O craque português está afastado dos gramados por lesão e tem desfalcado o Al-Nassr nas últimas partidas.
Durante sua rota, a aeronave avaliada em R$ 421 milhões passou pelo Egito, Mar Mediterrâneo e chegou à Espanha. O trajeto foi de sete horas, de acordo com o site "Flightradar24".
Cristiano Ronaldo, de 41 anos, atua na Arábia Saudita desde 2022. Ele tem contrato até o meio do ano que vem com o Al-Nassr. Na atual temporada, o português entrou em campo em 26 partidas e anotou 22 gols.