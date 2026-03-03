Eli Villagra é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram

Eli Villagra é musa do Cerro PorteñoReprodução / Instagram

Publicado 03/03/2026 12:10 | Atualizado 03/03/2026 12:13

Rio - De volta ao Paraguai, depois de participar do desfile e da cobertura do Carnaval do Rio, a musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, participou da festa paraguaia de "Encarnación". Ela publicou um vídeo em suas redes sociais em que aparece deslumbrante.

Conhecida como "Barbie Paraguaia", Eli Villagra é uma estrela do principal Carnaval de seu país, conhecido como Encarnación, realizado na cidade com o mesmo nome.

Dona de um corpo escultural, a beldade trabalha em programas de TV do seu país. Eli Villagra tem mais de 353 mil seguidores no seu perfil oficial no Instagram (@elivillagra_barbie).