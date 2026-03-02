Real Madrid foi superado em casa pelo GetafeJavier Soriano / AFP
Os merengues tiveram enorme dificuldade para furar o ferrolho defensivo do Getafe, esbarraram em grandes defesas do goleiro Soria e ainda acabaram surpreendidos em um raro contragolpe na primeira etapa. Com o revés caseiro, o Real Madrid estaciona nos 60 pontos, diante de 64 do líder Barcelona, restando 12 rodadas.
Sem tempo para lamentar, o Real Madrid já volta a campo na sexta-feira (6), quando buscará se vingar do Celta de Vigo, o outro adversário que o superou no Santiago Bernabéu nesta atual edição de LaLiga. O Barcelona atua no sábado (5), na casa do Athletic de Bilbao.
Em uma 'entregada' da defesa, Vini Jr saiu cara a cara, escolheu o canto e viu o goleiro Soria salvar com o pé direito, para desespero do brasileiro. O camisa 7 estava inspirado em campo e só era parado nas faltas. Caçado, perdeu a paciência com a arbitragem após somente 15 minutos e após novamente ser derrubado.
Após lance plástico de Arda Güler, com drible giratório na área e milagre de Soria, o clima ficou quente. Rico e Rudiger se provocaram em duas jogadas seguidas e os visitantes se revoltaram com uma possível agressão do defensor.
Foram menos de 10 minutos de paciência do treinador. A dificuldade permaneceu e Pitarch, Alexander Arnold e Alaba acabaram deixando o gramado. Além do brasileiro e do experiente lateral, o zagueiro Huijsen também foi lançado.
As trocas até deixaram o favorito mais ofensivos, contudo faltava capricho para o empate. Valverde, Rodrygo, duas vezes, e Rudiger tiveram oportunidades de igualar o marcador. O segundo lance do brasileiro, mais uma vez, teve ação decisiva de Soria, com toque sutil na bola após cabeçada na pequena área.
Com cinco minutos por jogar antes dos acréscimos, torcedores já deixavam o estádio. Quem ficou, respondia com vaias a preguiça da equipe em campo. Mastantuono ainda parou em nova defesa importante de Soria antes de ser expulso por reclamação. Após 18 anos, o Getafe celebrou um novo triunfo no Santiago Bernabéu.
