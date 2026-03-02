Raul em Athletico x Rio BrancoFoto: Divulgação

O Cuiabá encaminhou nesta segunda-feira (2) a contratação de Raul, que teve passagem pelo Vasco. O volante de 27 anos pertence ao Athletico Paranaense e chega à equipe por empréstimo. A informação foi divulgada pelo 'ge'.
Raul será o sétimo reforço do clube na temporada. O Cuiabá já confirmou as contratações do meia Pepê, ex-Vitória, do goleiro Marcelo Carné e do volante Luiz Otávio, ambos ex-Velo Clube. Também foram oficializados o volante Weverson, ex-São Luiz, e os atacantes Rodrigo Rodrigues, ex-Mirassol, e Vinícius Peixoto, que estava no Foz do Iguaçu.

O volante chega para disputar com a equipe mato-grossense a Copa do Brasil, a Copa Centro-Oeste e a Série B do Campeonato Brasileiro. A estreia pode ocorrer na partida contra o Santa Catarina, pela segunda fase da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (4).
Raul atuou pelo Vasco entre 2018 e 2020. Durante o período, disputou 80 jogos, marcou dois gols e distribuiu quatro assistências. Na atual temporada pelo Athletico-PR, o volante entrou em campo quatro vezes, três como titular, e marcou um gol.