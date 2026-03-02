Juan Bezerra se destacou na vitória do Zamalek sobre o PyramidsDivulgação/Zamalek
Atacante revelado pelo Vasco se destaca em vitória em clássico no Egito
Juan Bezerra foi eleito o melhor jogador da partida
Manchester United monitora Bruno Guimarães e João Gomes para substituir Casemiro, diz jornal
Jornal espanhol aponta volante do Newcastle como alvo principal; ex-Flamengo aparece como alternativa
Fifa estuda implementar a 'Lei Vini Jr' para a Copa do Mundo de 2026
Entidade planeja expulsão direta para atletas que cobrirem a boca ao falarem com adversários em campo
Reforço do Botafogo, Medina é regularizado no BID e já pode estrear
Argentino assinou contrato válido até o fim de 2029 com o Glorioso
Flamengo contrata promessa do futebol mexicano para a categoria sub-20
Diego Reyes chega por empréstimo com opção de compra
Uefa pune Tottenham com multa e sem torcida visitante por racismo na Liga dos Campeões
Três torcedores do clube inglês foram flagrados fazendo gestos nazistas em direção a rivais alemães
