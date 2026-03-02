Juan Bezerra se destacou na vitória do Zamalek sobre o Pyramids - Divulgação/Zamalek

Publicado 02/03/2026 18:00 | Atualizado 02/03/2026 18:08

Rio - O clássico entre Pyramids e Zamalek agitou o Campeonato Egípcio neste final de semana. Revelado no Vasco, o atacante Juan Bezerra foi o destaque da vitória dos visitantes por 1 a 0, neste domingo (1º). Com o resultado, o time de Gizé abriu três pontos de vantagem na liderança da competição.

Eleito o melhor jogador em campo no duelo, Juan Bezerra valorizou o triunfo em um confronto direto tão importante. O atacante destacou a força da equipe, que se manteve no topo da tabela e abriu três pontos de vantagem faltando apenas uma rodada para o fim da fase classificatória.

"Desde o início nós sabíamos que seria um jogo decidido nos detalhes, como um confronto direto de líderes pede. Enfrentamos uma equipe forte, que não está na briga pela ponta por acaso, e isso valoriza ainda mais a nossa vitória. O grupo mostrou uma força mental para suportar a pressão fora de casa e vencer", disse.

Juan tem sido peça fundamental no Zamalek desde que chegou ao clube. Eleito o melhor estrangeiro do país em 2025, o brasileiro vem fazendo uma grande temporada, tanto no Campeonato Egípcio quanto na Taça das Confederações da CAF. Nos últimos seis jogos, marcou dois gols e deu uma assistência.

"Estou vivendo um momento especial dentro de campo e estou feliz de poder contribuir com a grande fase do time, não só com gols e assistências, mas também com boas atuações. Espero que essa boa fase continue e que a gente continue brigando pelos títulos que temos pela frente", completou.

O próximo compromisso do Zamalek será na próxima sexta-feira (6). Em jogo válido pela última rodada da primeira fase do Campeonato Egípcio, a equipe recebe o Al Ittihad, as 16h30 (de Brasília), e pode garantir o primeiro lugar geral caso vença e Pyramids e Al-Ahly tropecem. Há ainda um jogo atrasado contra o Enppi.