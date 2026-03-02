João Fonseca em ação pelo MGM Slam - Chris Unger / Getty Images

Publicado 02/03/2026 16:49 | Atualizado 02/03/2026 17:22

Rio - O jovem João Fonseca foi o grande campeão do MGM Slam, torneio de exibição realizado na T-Mobile Arena, em Las Vegas. Na final, o brasileiro derrotou o norte-americano Reilly Opelka e garantiu, além do troféu, uma premiação de US$ 300 mil (cerca de R$ 1,5 milhão).



Para ficar com o título, o carioca precisou mostrar reflexos rápidos, já que as partidas foram disputadas em formato de tie-breaks curtos. João Fonseca não se intimidou com nomes experientes do circuito e avançou com autoridade. Nas quartas de final, passou pelo francês Gael Monfils por 10 a 6. Já na semifinal, o brasileiro foi agressivo e atropelou o cazaque Alexander Bublik por 10 a 3.



A decisão foi um duelo de estilos entre a agilidade de Fonseca e o saque potente do gigante Opelka. Em um jogo decidido nos detalhes, o brasileiro venceu o primeiro set por 10 a 6, perdeu o segundo por 10 a 7, mas mostrou calma para fechar o terceiro em 10 a 5. A vitória ganha ainda mais importância pelo nível dos outros participantes, como Casper Ruud, Taylor Fritz e Tommy Paul.



Recentemente, João Fonseca já havia conquistado o título de duplas do Rio Open ao lado de Marcelo Melo. Com a nova vitória nos Estados Unidos, o jovem reforça sua posição como a principal realidade do tênis brasileiro na atualidade e segue em ascensão no cenário internacional.