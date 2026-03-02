Brenner perdendo cobrança de pênalti contra o Fluminense - Reprodução

Publicado 02/03/2026 16:38

Rio - A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) divulgou o áudio da cabine do VAR no lance do pênalti cobrado por Brenner, do Vasco, na eliminação para o Fluminense. Durante a cobrança, Samuel Xavier teria invadido a área, o que poderia ocasionar a repetição da cobrança. Porém, no entendimento dos árbitros, o lateral não interferiu diretamente em uma chance clara de gol.

"Ela não impede uma chance clara de gol ou um ataque promissor porque não tem um jogador do Vasco envolvido na jogada. Só tem jogador do Fluminense. Wagner, o goleiro, não se adianta. No rebote, o jogador que toca a bola, o pé dele está no ar, mas não tem nenhum ataque promissor ou oportunidade de gol", afirmou Rodrigo Carvalhaes na comunicação com o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães.

O lance deixou o atacante Andrés Gómez, do Vasco, na bronca com a arbitragem. Após o encerramento da partida, o atacante utilizou as redes sociais para criticar a decisão: "Que vergonha. Em um futebol tão competitivo, se permita essas coisas. E, com VAR, acontecer tudo isso é horrível", escreveu.

Minutos após a cobrança perdida do atacante cruz-maltino, o Fluminense teve um pênalti marcado a seu favor, após Cauan Barros tocar a bola com a mão dentro da área. Ganso converteu a cobrança e garantiu a classificação do Tricolor à final do Campeonato Carioca.

Agora, o Fluminense aguarda o duelo entre Flamengo e Madureira para conhecer seu adversário na final, que será disputada no próximo domingo (8). A decisão será às 16h(de Brasília) no Maracanã