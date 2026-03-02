Brenner perdendo cobrança de pênalti contra o FluminenseReprodução
Ferj publica áudio do VAR sobre pênalti do Vasco contra Fluminense: 'Não impede uma chance'
Arbitragem entendeu que invasão de Samuel Xavier não interferiu em chance clara e manteve cobrança
Após derrota, Endrick é alvo de críticas de ex-jogador francês
Giresse afirma que atacante precisa decidir jogos grandes, enquanto imprensa espanhola elogia desempenho
Mbappé mostra insatisfação no Real e viaja para a França para tratar joelho, diz jornal espanhol
Atacante, de 27 anos, vem tendo problemas na região desde dezembro
Davide Ancelotti retorna à seleção brasileira para amistosos
Filho e auxiliar de Carlo Ancelotti integrará a comissão técnica nos jogos contra França e Croácia
Ex-técnico do Flamengo é demitido pelo Monterrey após derrota no México
Domènec Torrent não resiste a tropeço contra o Cruz Azul; treinador teve passagem conturbada pelo Rubro-Negro
Aston Martin prevê início difícil na temporada da F1 após problemas com motor em testes
Pilotos Lance Stroll e Fernando Alonso se queixaram de novo carro, após duas semanas de pré-temporada no Bahrein
