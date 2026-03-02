Kylian Mbappé é destaque do Real MadridAFP
Mbappé mostra insatisfação no Real e viaja para a França para tratar joelho, diz jornal espanhol
Atacante, de 27 anos, vem tendo problemas na região desde dezembro
Davide Ancelotti retorna à seleção brasileira para amistosos
Filho e auxiliar de Carlo Ancelotti integrará a comissão técnica nos jogos contra França e Croácia
Ex-técnico do Flamengo é demitido pelo Monterrey após derrota no México
Domènec Torrent não resiste a tropeço contra o Cruz Azul; treinador teve passagem conturbada pelo Rubro-Negro
Aston Martin prevê início difícil na temporada da F1 após problemas com motor em testes
Pilotos Lance Stroll e Fernando Alonso se queixaram de novo carro, após duas semanas de pré-temporada no Bahrein
Musa do Olimpia aproveita férias em praia da Colômbia e exibe corpão
Macca Avalos tem mais de 205 mil seguidores no seu perfil oficial no Instagram
Botafogo divulga relacionados para jogo contra Barcelona de Guayaquil sem Artur e Neto
Glorioso busca vaga na fase de grupos da Libertadores
