Kylian Mbappé é destaque do Real MadridAFP

Publicado 02/03/2026 15:45

Rio - O atacante Kyllian Mbappé, de 27 anos, viajou para a França para realizar um tratamento médico no seu joelho esquerdo. O jogador estaria insatisfeito com os profissionais do Real Madrid. As informações são do jornal espanhol "Marca".

Mbappé vem sofrendo com a região desde dezembro. Ele desfalcou o Real Madrid no jogo de volta contra o Benfica, pelos playoffs da Liga dos Campeões. O atacante não compareceu ao Santiago Bernabéu para ver o time, justamente porque estava em viagem. Mbappé também está fora da partida desta segunda-feira contra o Getafe, por La Liga.

Antes do jogo de volta contra o Benfica, a comissão técnico do Real Madrid entendeu que era hora de tirar o atacante de ação até que ele fique 100%. O problema começou no dia 7 de dezembro, na partida contra o Celta de Vigo.

Durante o período de oscilação do francês, Vini Jr voltou a viver um bom momento no Real Madrid. No total, o atacante brasileiro anotou seis gols nas últimas cinco partidas que fez pelo clube espanhol.