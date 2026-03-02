Davide Ancelotti ao lado do pai, Carlo, na seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF
Davide Ancelotti retorna à seleção brasileira para amistosos
Filho e auxiliar de Carlo Ancelotti integrará a comissão técnica nos jogos contra França e Croácia
Após vitória por 8 a 0, torcida do Flamengo protesta: 'Time sem vergonha'
Rubro-Negro seguem na bronca com a equipe
Com show de Paquetá e Pedro, Flamengo atropela o Madureira e vai à final do Carioca
Rubro-Negro dominou o adversário e venceu por 8 a 0 no Maracanã; adversário na decisão será o Fluminense
Barboza elogia jovem do Botafogo: 'Pode ter uma carreira gigante'
Ele ainda revelou uma conversa com Carli sobre o atleta
Renato Gaúcho recusa nova proposta do Vasco
Cruz-Maltino busca um técnico desde a saída de Fernando Diniz
Guerra no Oriente Médio: 'pequeno número' de tenistas está retido em Dubai
ATP informou que 'eles estão hospedados nos hotéis oficiais do torneio'
Clube da série B encaminha contratação de volante ex-Vasco
Raul será o sétimo reforço do clube para 2026
