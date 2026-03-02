Davide Ancelotti ao lado do pai, Carlo, na seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 02/03/2026 15:30

Rio - Filho e auxiliar do técnico Carlo Ancelotti, Davide Ancelotti está de volta à seleção brasileira. Após a passagem como treinador pelo Botafogo, ele foi recontratado pela CBF para integrar a comissão técnica. O primeiro compromisso será nos amistosos contra França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março, nos Estados Unidos, de acordo com o "ge".

Após ser demitido do Botafogo no início deste ano, Davide Ancelotti já estava participando de análises e discussões da comissão técnica da seleção brasileira. A convocação para os amistosos contra França e Croácia será realizada no dia 16 de março, na sede oficial da CBF. A comissão está realizando as últimas observações antes de fechar a lista.

Davide Ancelotti participou de apenas uma partida da Seleção, em junho do ano passado, na vitória contra o Paraguai, em São Paulo. Na ocasião, foi o segundo jogo do técnico Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira — a estreia ocorreu dias antes, no empate sem gols contra o Equador, em Guayaquil. Um mês depois, ele foi anunciado como técnico do Botafogo.

Contratado pelo Botafogo, Davide Ancelotti precisou se afastar do cargo na CBF. Porém, havia um acordo entre as partes para ele integrar a comissão técnica na Copa do Mundo de 2026. No dia 17 de dezembro, o Alvinegro rescindiu o contrato com o italiano por divergência sobre a permanência do preparador físico Luca Guerra. Ao todo, foram 32 jogos, 14 vitórias, 11 empates e 7 derrotas.