Vini Jr em campo pelo Real MadridDivulgação / Real Madrid
Renovação de Vini Jr deixou de ser dúvida no Real Madrid, afirma jornal espanhol
Atacante anotou seis gols nos últimos cinco jogos
Reservas se destacam em reta final do Carioca e pedem espaço no Fluminense
Guga, Arana, Ganso e Savarino acirram disputa por vaga no time titular
Cauan Barros pede desculpas por eliminação do Vasco e relata ameças a familiares
Jogador, de 21 anos, cometeu duas penalidades em duelo contra o Fluminense
Fluminense encaminha a contratação de carrasco do Flamengo por R$ 51,3 milhões
Atacante, de 27 anos, é destaque no Lanús
Flamengo enxerga protesto de torcedores no Ninho do Urubu como 'desagradável'
Clima nos bastidores, no entanto, é de tensão após vice da Recopa Sul-Americana
Treinador do Nacional confirma ida de zagueiro para o Fluminense: 'Impossível competir'
Zagueiro, de 27 anos, deverá embarcar nesta segunda (2) para o Rio
