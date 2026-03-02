Vini Jr em campo pelo Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Vini Jr em campo pelo Real MadridDivulgação / Real Madrid

Publicado 02/03/2026 13:24

Rio - Depois de um período de oscilação no começo da temporada, o atacante Vini Jr, de 25 anos, voltou a ser peça fundamental no Real Madrid. De acordo com informações do jornal espanhol "AS" a renovação do brasileiro deixou de ser uma dúvida nos Merengues.

"O diálogo com o clube é constante, assim como com seu agente. O Real Madrid e sua diretoria permanecem em silêncio sobre a renovação do contrato, que expira em 2027, assim como fizeram quando ele o renovou, e a oficialização só aconteceu um ano depois. Há total entendimento entre ele e um jogador que faz a diferença e que, como reconhecem em Valdebebas, demonstrou uma força extraordinária ao nunca desistir. Outros poderiam ter desistido. Ele lutou até reconquistar sua posição de líder e força motriz deste Real Madrid", disse o diário.

Nos últimos cinco jogos que disputou, Vini Jr balançou as redes em seis oportunidades. Com isso, seus números na temporada melhoraram. Ele atuou em 37 partidas, com 13 gols e nove assistências pelo Real Madrid.

"Poucos acreditavam que ele seria capaz. Muitos clamavam por sua saída imediata do Real Madrid depois que a torcida do Bernabéu o vaiou de forma estranha em várias partidas. A realidade é que Vinicius Junior conseguiu dar a volta por cima, apesar de todas as adversidades. A saída de Xabi Alonso, embora na última partida do ex-técnico do Real Madrid o atacante tenha mostrado uma clara melhora em seu jogo e importância para a equipe, foi um golpe para o moral de Vinicius, mas agora ele pode olhar qualquer outro atacante do mundo nos olhos", concluiu o jornal.