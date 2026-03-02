Rodrigo Castillo é destaque do Lanús - Divulgação / Lanús

Rodrigo Castillo é destaque do LanúsDivulgação / Lanús

Publicado 02/03/2026 12:11

Rio - O Fluminense está bem perto de fechar a contratação do atacante Rodrigo Castillo, de 27 anos, que defende o Lanús, da Argentina. O Tricolor e o clube de Buenos Aires chegaram a um acordo e agora negociam os últimos detalhes. A contratação precisa ser acelerada para ser concluída antes do fechamento da janela do Brasil para reforços de fora, algo que acontece nesta terça-feira (2).

As informações foram dadas em primeira mão pelo jornalista Nicolás Bozza, da "Rádio La Red", e confirmados pelo Jornal O DIA. O Fluminense irá pagar algo em torno de 10 milhões de dólares (R$ 51,4 milhões) pelos 100% dos direitos do atacante.

Caso a negociação realmente aconteça, será a maior da história do Fluminense. Castillo se destacou pelo Lanús e vinha sendo acompanhado por clubes europeus. Ele anotou dois gols na final da Recopa Sul-Americana vencida pelo clube argentino contra o Flamengo.

Com a contratação de Castillo, o Fluminense finalmente conseguirá finalizar um reforço para o ataque na atual janela de transferência. O Tricolor tentou Hulk, Denis Bouanga, Alexis Cuello e Gabriel Avalos sem sucesso.

Formado na base do River Plate, Rodrigo Castillo se profissionalizou pelo Gimnasia, de La Plata, depois passou pelo Deportivo Madryn. No Lanús desde o ano passado, ele entrou em campo em 33 jogos, anotou 14 gols e deu quatro assistências.