Rio - Ganso exaltou Fábio depois do empate com o Vasco por 1 a 1 no Maracanã, neste domingo (1º), que garantiu o Fluminense na final do Campeonato Carioca de 2026. Afinal, o goleiro defendeu um pênalti para o Tricolor perdia a partida por 1 a 0. Se Brenner tivesse convertido, o Cruz-Maltino abriria 2 a 0 de vantagem e estaria ficando com a vaga na decisão.
"Ele é sensacional. Fábio é um fenômeno, não tem explicação o que ele faz. Só agradecer a oportunidade de poder estar no dia a dia, vivenciando tudo isso", disse Paulo Henrique Ganso, à 'TV Globo'.
O Fluminense desperdiçou um pênalti no início do jogo, com Renê, que mandou para fora. Já na reta final, o Tricolor teve mais uma oportunidade da marca da cal. Ganso foi para a cobrança e marcou. Como o Flu venceu por 1 a 0 na ida, jogava pelo empate para avançar à decisão.
"Não é fácil bater um pênalti num clássico desse. Tive que ter frieza, ainda mais com a confiança que o Léo Jardim estava, mas o importante é que consegui fazer o gol, o empate. Acho que valeu o esforço do nosso primeiro jogo, com um a menos por tanto tempo durante a partida. E valeu o esforço até o final, acreditar até o final que a gente poderia bater a partida", afirmou Ganso.
"A equipe do Vasco é muito bem treinada, apesar do Fernando (Diniz) ter saído agora. Continua com o trabalho que já vinha de muito tempo. Então, valeu o esforço e a vontade de acreditar até o final", completou.
Na decisão em jogo único, o Tricolor enfrentará Flamengo ou Madureira, que vão medir forças na segunda-feira (2), a partir das 21h, no Maracanã. Na ida, o Rubro-Negro venceu por 3 a 0 e ficou muito perto da vaga na final.