Ganso exalta Fábio depois de classificação do Fluminense: 'É um fenômeno'
Goleiro defendeu um pênalti quando o Vasco vencia a partida
Fluminense provoca o Vasco com música sobre Coutinho: 'Ganso entrou querendo demais'
Meia foi acionado no segundo tempo e anotou o gol que garantiu o Tricolor na final do Carioca
Fluminense encaminha contratação de zagueiro do futebol uruguaio
Defensor será o quarto reforço do clube na temporada
Fluminense tem negociação avançada por atacante que brilhou na Recopa
Ele marcou tanto na partida de ida quanto no jogo da volta
Com Lucho Acosta, Fluminense divulga lista de relacionados para o clássico contra o Vasco
Argentino, que era dúvida após deixar último jogo com dores, não teve lesão confirmada
Sem Arias, Fluminense relembra título da Recopa de 2024
Colombiano marcou os dois gols do título sobre a LDU, mas ficou fora das imagens divulgadas pelo clube
