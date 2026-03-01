Maxi Cuberas na área técnica do Maracanã em Fluminense x Vasco - Marcelo Gonçalves/ Fluminense F.C.

Publicado 01/03/2026 21:58

Rio - O pênalti perdido por Renê no empate em 1 a 1 com o Vasco, que classificou o Fluminense para a final do Campeonato Carioca, foi um dos assuntos da entrevista coletiva do auxiliar Maxi Cuberas, neste domingo (1º). Ele explicou que o Tricolor tem diferentes batedores e contou que o lateral-esquerdo já estava estabelecido como o cobrador.

"Obviamente, sempre se trabalha essa situação (pênalti). Mas não é o mesmo trabalhar e depois aplicá-la em uma partida pelo que o contexto transmite. É uma situação de muita pressão e tensão. Por isso, alguns dos melhores jogadores do mundo também falham nos pênaltis".

"Hoje, lamentavelmente falhamos, eles também. Temos distintos batedores, o encarregado já estava estabelecido. Mas o mais importante é que os jogadores estão comprometidos com a causa, querem o melhor para o Fluminense, para a equipe. Quem bate... Alguns podem falhar. É melhor que faça, obviamente, mas Faz parte do futebol. Graças a Deus ganhamos, e com um pênalti".

Ainda no primeiro tempo, o Vasco abriu o placar com Robert Renan. Na etapa complementar, o Cruz-Maltino poderia ampliar a vantagem de pênalti, mas Brenner desperdiçou. Já nos minutos finais, o Fluminense teve uma nova oportunidade da marca da cal. Ganso, que entrou no decorrer da partida, cobrou dessa vez e marcou.

"Se foram apresentadas dificuldades distintas na partida. São jogos de Copa, são diferentes. Na ida ganhamos bem, mas a expulsão acontece em situações de Copa. Hoje, tivemos um bom começo, falhamos no pênalti, o que golpeia e te põe um pouco mais nervoso, acelerado. Eles foram crescendo. Não tivemos o jogo que vínhamos fazendo, desenvolvendo, mas a equipe se aplicou, teve força, foi organizada".

Na decisão em jogo único, o Tricolor enfrentará Flamengo ou Madureira, que vão medir forças na segunda-feira (2), a partir das 21h, no Maracanã. Na ida, o Rubro-Negro venceu por 3 a 0 e ficou muito perto da vaga na final.

"Podemos desfrutar esta classificação para a final. E na semana é trabalhar para recuperar primeiramente os jogadores e trabalhar pensando na final. Hoje, nós demos um bom passo, mas o que queremos é ganhar o torneio".