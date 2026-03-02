Ganso marcou de pênalti no empate entre Fluminense e Vasco, pela semifinal do Carioca - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C

Ganso marcou de pênalti no empate entre Fluminense e Vasco, pela semifinal do CariocaLUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C

Publicado 02/03/2026 12:55

Rio - Finalista do Carioca, o Fluminense tem uma dor de cabeça boa para resolver nos próximos dias. O rodízio promovido pelo técnico Luis Zubeldía no início da temporada aumentou a rivalidade por posição dentro do elenco e rendeu benefícios para o time, que desfruta do bom momento de alguns reservas.

Na semifinal contra o Vasco, a entrada de reservas como Guga, Guilherme Arana, Ganso e Savarino foi determinante para a classificação. Guga e Arana entregaram mais confiança para o sistema defensivo e conseguiram corrigir falhas de Samuel Xavier e Renê, respectivamente. Já na frente, Ganso foi decisivo.

Além disso, Savarino entrou bem nos últimos jogos. Na derrota diante do Palmeiras, o meia-atacante venezuelano foi o destaque tricolor, criando as chances mais perigosas do time e também contribuindo defensivamente. Já contra o Vasco, também entrou bem e conseguiu quebrar linhas para construir.

Há ainda outra situação para ser resolvida na defesa. Freytes demonstrou insegurança mais uma vez e deixou dúvidas sobre a permanência no time titular. O zagueiro foi vaiado pela torcida desde o primeiro tempo e fez pênalti em Andrés Gómez. Ele chegou a ser substituído e deu lugar a Ignácio.

Cenário semelhante de 2022

O Fluminense viveu uma história parecida em 2022. Na época, o Tricolor também venceu o primeiro jogo da semifinal contra o Botafogo, no Nilton Santos, mas teve dificuldades e quase foi eliminado na partida de volta, no Maracanã. Na ocasião, os reservas também viviam uma fase melhor do que alguns titulares.

Na decisão contra o Flamengo, o técnico Abel Braga decidiu mudar o time titular. O treinador aproveitou o bom momento dos reservas e deu oportunidades. Nomes como Ganso, Arias e Cano, que começaram o estadual no time reserva, terminaram titulares e deram início a uma trajetória histórica pelo Fluminense.

A mudança na final do Carioca de 2022 foi determinante para o sucesso do Fluminense na temporada. Após o estadual, Abel Braga foi demitido e deu lugar a Fernando Diniz, que potencializou a base deixada pelo antecessor e levou o time para a semifinal da Copa do Brasil e terceiro lugar no Brasileirão.

O Fluminense terá a semana livre de trabalho. O Tricolor aguarda a definição da semifinal entre Flamengo e Madureira e volta a campo no próximo domingo (8) pela final do Campeonato Carioca, no Maracanã. Já o próximo compromisso pelo Brasileirão será no dia 12, às 19h (de Brasília), contra o Remo, fora de casa.