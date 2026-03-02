Macca Avalos é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Rio - Dona de um corpo escultural, a musa do Olimpia, Maccarena Avalos está aproveitando os dias de férias em uma viagem para a Colômbia. A beldade publicou imagens em que aparece se divertindo em uma praia do país da América do Sul.
 
 
 
A beldade acabou de completar 34 anos e está comemorando a data. Dona de um corpo escultural, Macca brindou seus fãs novamente com imagens em que aparece somente com um biquíni.
Macca Avalos é figura bastante conhecida no seu país, sendo uma dançarina e modelo famosa no Paraguai. Com uma beleza impressionante, a musa do Olimpia tem mais de 205 mil seguidores no seu perfil oficial no Instagram (@/maccaavalospy).
