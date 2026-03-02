Endrick com a camisa do LyonDivulgação / Lyon
“Você tem jogadores como o Endrick. Ele é apresentado como um jogador de outra dimensão. Ainda quero mais. Nesse tipo de jogo, ele deveria fazer a diferença”, disse Giresse.
“Ele teve uma oportunidade magnífica quando tentou um passe alto muito difícil. Jogadores desse nível precisam finalizar em partidas importantes”, completou.
Contra o Marseille, o brasileiro distribuiu duas assistências nos gols de Tolisso e Rémi Himbert. A afirmação de Giresse vai na contramão da opinião do jornal espanhol Marca, que rasgou elogios ao atacante: “Foi um dos melhores do Lyon. Não marcou, mas fez uma grande partida, especialmente no primeiro tempo”, escreveu o diário.
Endrick chegou ao Lyon no final de 2025. Pela equipe francesa, disputou nove jogos, anotou cinco gols e distribuiu quatro assistências. Na atual temporada, o clube ocupa a terceira colocação do Campeonato Francês, com 45 pontos.
O Lyon retorna aos gramados na próxima quinta-feira (8) para enfrentar o Lens, pelas quartas de final da Copa da França. O duelo será às 17h10 (de Brasília), no Groupama Stadium, em Lyon.
