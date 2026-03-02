Nesta temporada, Bruno Guimarães soma seis gols e quatro assistências em 27 jogos pelo NewcastleOli Scarff / AFP
A contratação de um meio-campista será prioridade dos Red Devils para a próxima temporada, e a diretoria pretende trazer um nome de peso para o setor. O perfil definido para suprir a saída de Casemiro é de um atleta experiente e já consolidado na Inglaterra.
O diário ressaltou que Bruno Guimarães é a prioridade do United. No entanto, o clube entende que a negociação não será simples:
“A diretoria do United considera Bruno como um jogador transcendental, que serviria para construir a base do futuro do clube. Além disso, o próprio Casemiro recomendou sua contratação”, escreveu o jornal.
“Não seria uma operação nada fácil, já que os Magpies ainda negociam sua renovação, mas as conversas seguem bloqueadas”, acrescentou.
Além do brasileiro, o clube também monitora Sandro Tonali, também do Newcastle United, e Elliot Anderson, do Nottingham Forest. João Gomes aparece como plano B da equipe. Segundo o jornal, a contratação do volante do Wolverhampton Wanderers seria menos complicada:
“Com o Wolverhampton praticamente rebaixado, Gomes espera uma ligação de Old Trafford. No momento, seu futuro parece apontar mais para o Campeonato Italiano, a não ser que venha uma chamada de Manchester. A seu favor, conta também a boa avaliação de Casemiro”.
Na atual temporada, o Manchester United ocupa a terceira colocação da Premier League, com 51 pontos. Os Red Devils voltam a campo na próxima quarta-feira (4), contra o Newcastle, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo será às 17h15 (de Brasília), no St James’ Park.
