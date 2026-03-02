Nesta temporada, Bruno Guimarães soma seis gols e quatro assistências em 27 jogos pelo Newcastle - Oli Scarff / AFP

Publicado 02/03/2026 17:50

Pensando na próxima temporada, o Manchester United já procura um substituto para Casemiro, que está de saída do clube. De acordo com o jornal As, brasileiros como Bruno Guimarães e o ex-Flamengo João Gomes são nomes que estão na pré-lista para ocupar a posição de volante titular da equipe.





A contratação de um meio-campista será prioridade dos Red Devils para a próxima temporada, e a diretoria pretende trazer um nome de peso para o setor. O perfil definido para suprir a saída de Casemiro é de um atleta experiente e já consolidado na Inglaterra.



O diário ressaltou que Bruno Guimarães é a prioridade do United. No entanto, o clube entende que a negociação não será simples:



“A diretoria do United considera Bruno como um jogador transcendental, que serviria para construir a base do futuro do clube. Além disso, o próprio Casemiro recomendou sua contratação”, escreveu o jornal.



“Não seria uma operação nada fácil, já que os Magpies ainda negociam sua renovação, mas as conversas seguem bloqueadas”, acrescentou.



Além do brasileiro, o clube também monitora Sandro Tonali, também do Newcastle United, e Elliot Anderson, do Nottingham Forest. João Gomes aparece como plano B da equipe. Segundo o jornal, a contratação do volante do Wolverhampton Wanderers seria menos complicada:



"Com o Wolverhampton praticamente rebaixado, Gomes espera uma ligação de Old Trafford. No momento, seu futuro parece apontar mais para o Campeonato Italiano, a não ser que venha uma chamada de Manchester. A seu favor, conta também a boa avaliação de Casemiro".