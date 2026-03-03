Rodrygo sofreu mais uma lesão - Divulgação / Real Madrid

Publicado 03/03/2026 12:14

A seleção brasileira perdeu Rodrygo não apenas para os amistosos contra França e Croácia, como também para a Copa do Mundo. Após passar por exame nesta terça-feira (3), o atacante do Real Madrid teve constatada uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito.



Com a grave lesão, Rodrygo não voltará a jogar nesta temporada. Como o tempo de recuperação leva de 6 a 12 meses, ele também não terá condições de estar na Copa do Mundo. Em nota, a CBF enviou apoio ao jogador.



"A CBF se solidariza com o atleta Rodrygo Goes, atacante do Real Madrid e da seleção brasileira, que sofreu grave lesão durante a partida contra o Getafe, pela Liga Espanhola. Rodrygo teve lesão do ligamento cruzado anterior e do menisco externo do joelho direito. A CBF deseja ao atleta pronta recuperação e que retorne o quanto antes aos gramados", diz o texto.

Lesão ocorre após retorno recente



O brasileiro voltou aos gramados contra o Getafe depois de quase um mês afastado por causa de uma tendinite. Entrou aos 54 minutos, mas poucos minutos depois caiu na lateral do campo e levou a mão ao joelho direito.



Mesmo com dor, Rodrygo permaneceu até o fim da partida. No vestiário, foi avaliado e ficou decidido que realizaria exames detalhados no dia seguinte. Os resultados apontaram a gravidade da lesão.



Homem de confiança do técnico Carlo Ancelotti, Rodrygo foi titular da seleção brasileira em três dos últimos quatro jogos. Ele tem dois gols marcados pela equipe do técnico italiano.