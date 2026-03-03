Renato Gaúcho estava livre no mercado desde setembro do ano passado, quando entregou o cargo no FluminenseLucas Merçon/Fluminense FC

Rio - O Vasco encaminhou a contratação do técnico Renato Gaúcho. Após ter duas propostas recusadas, o Cruz-Maltino fez uma terceira investida e se aproximou dos valores solicitados para fechar o acordo, de acordo com o "ge". Esta será a terceira passagem do treinador pelo Gigante da Colina.
Após demitir Fernando Diniz, o Vasco entrou em contato com Renato Gaúcho no início da última semana. O treinador, de 63 anos, sinalizou positivamente para o projeto e as negociações começaram, mas se mostrou irredutível com os valores. Por isso, recusou duas propostas, nesta última segunda-feira (2).
Renato Gaúcho exigiu valores quase iguais aos que recebia no Fluminense. A diferença entre a oferta final do Vasco e o desejo salarial do técnico girava em torno de 10% a 20%. Apesar das duas propostas recusadas, o Cruz-Maltino não desanimou, insistiu e conseguiu reduzir a diferença na terceira proposta.
O Vasco priorizou a contratação de um técnico que estava livre no mercado. A intenção da diretoria é dar um "choque" nos jogadores no curto prazo e blindá-los da pressão externa. Renato Gaúcho estava livre no mercado desde setembro do ano passado, quando entregou o cargo no Fluminense.
