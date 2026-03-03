Renato Gaúcho estava livre no mercado desde setembro do ano passado, quando entregou o cargo no FluminenseLucas Merçon/Fluminense FC
Vasco insiste e encaminha contratação do técnico Renato Gaúcho
Treinador tinha recusado duas propostas na última segunda-feira (2)
Vasco oficializa a contratação do técnico Renato Gaúcho
Os auxiliares Alexandre Mendes e Marcelo Salles chegam ao Cruz-Maltino junto com o treinador
Renato Gaúcho se antecipa e confirma retorno ao Vasco: 'Feliz em estar de volta'
Esta será a terceira passagem de Portaluppi como técnico do Cruz-Maltino
Próximo do Vasco, Renato Gaúcho detém o trabalho mais longo do clube no século
Com acerto encaminhado para substituir Fernando Diniz, treinador ostenta marca histórica em São Januário
Vasco não desiste de Renato Gaúcho e busca um acordo
Técnico é o principal nome para substituir Fernando Diniz após recusa de portugueses
Renato Gaúcho recusa nova proposta do Vasco
Cruz-Maltino busca um técnico desde a saída de Fernando Diniz
