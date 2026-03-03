Os tenistas brasileiros João Fonseca e Bia HaddadReprodução
João Fonseca e Bia Haddad conhecem adversários na estreia em Indian Wells
Carioca enfrenta Raphaël Collignon, enquanto a paulista encara Jessica Bouzas Maneiro no WTA 1000
João Fonseca e Bia Haddad conhecem adversários na estreia em Indian Wells
Carioca enfrenta Raphaël Collignon, enquanto a paulista encara Jessica Bouzas Maneiro no WTA 1000
Tiago Leifert detona demissão de Filipe Luís: 'Ficou longe de ser o Real Madrid das Américas'
Flamengo goleou Madureira por 8 a 0 e demitiu o técnico
Retorno de promessa faz Botafogo parar negociação com jogador do Sport
Glorioso prefere apostar em dois jovens da base em meio à dificuldade para comprar Zé lucas
Com Acosta e Cano, Fluminense faz primeiro treino preparatório para final do Carioca
Tricolor encara o Flamengo no próximo domingo (8) no Maracanã
Getafe devolve provocação a Vini Jr após vitória no Santiago Bernabéu
Clube espanhol usa frase dita pelo brasileiro no primeiro turno para celebrar triunfo histórico
Presidente do Flamengo explica saída de Filipe Luís: 'Não estava no caminho adequado'
Em áudio enviado para benemérito, Bap justificou a decisão de demitir o treinador
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.