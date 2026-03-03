Os tenistas brasileiros João Fonseca e Bia HaddadReprodução

Rio - O Brasil marcará presença no torneio de Indian Wells, uma das principais disputas do tênis mundial no primeiro semestre da temporada. João Fonseca e Bia Haddad Maia conheceram, nesta terça-feira (3), os seus respectivos adversários nos duelos de estreia.
João Fonseca iniciará sua campanha no Masters 1000 diante do belga Raphaël Collignon. Atual 77º colocado do ranking da ATP, ele possui cinco títulos de competições de nível Challenger na carreira. Já o brasileiro, por sua vez, é o número 35 do mundo e chega embalado pelo título de exibição MGM Slam, em Las Vegas.
Caso supere a primeira rodada, seu próximo adversário será o russo Karen Khachanov. Em uma possível terceira rodada, o rival do brasileiro poderá ser o norte-americano Tommy Paul, 24º do ranking. Um embate com o italiano Jannik Sinner aconteceria já nas oitavas de final.
Já no feminino, Bia Haddad começa sua trajetória no WTA 1000 de Indian Wells contra a espanhola Jessica Bouzas Maneiro. Ela é a 50ª colocada no ranking de simples e tem apenas um título na carreira. Em caso de vitória da paulista de 29 anos, ela terá pela frente a tcheca Linda Nosková, 14ª do mundo.
Ex-top-10 do mundo, a brasileira vive má fase no circuito profissional, tendo apenas uma vitória em sete partidas disputadas em 2026. Hoje, ela ocupa somente a 67ª posição geral. Recentemente, ela desfez a parceria com o treinador Rafael Paciaroni
A chave principal das disputas em Indian Wells começam apenas na próxima quarta-feira (4). João Fonseca e Bia Haddad ainda não possuem data e horário para entrarem em quadra.