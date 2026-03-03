Brasileira Rayssa Leal celebra troféu da SLS em Sydney, na Austrália - Divulgação / TB Sports

Brasileira Rayssa Leal celebra troféu da SLS em Sydney, na AustráliaDivulgação / TB Sports

Publicado 03/03/2026 13:55 | Atualizado 03/03/2026 14:16

Rio - O Brasil terá quatro representantes no Prêmio Laureus, o "Oscar do Esporte". A skatista Rayssa Leal e o surfista Yago Dora vão concorrer como melhor atleta de ação, enquanto João Fonseca foi indicado à revelação do ano. Já Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, da natação paralímpica, disputa entre os esportistas com deficiência. O evento será realizado no dia 20 de abril, no Palácio Cibeles, em Madri, na Espanha.

Consolidada no cenário mundial do skate, a medalhista olímpica Rayssa Leal recebeu sua quarta indicação na categoria de melhor atleta de ação. Em 2025, a skatista brasileira conquistou o tetracampeonato do Super Crown. Concorrente na mesma categoria, o surfista Yago Dora foi indicado pela primeira vez. O brasileiro conquistou o título mundial da WSL também pela primeira vez, no ano passado.

Já João Fonseca, por sua vez, foi indicado na categoria de revelação do ano. O tenista brasileiro, de 19 anos, disputou a sua primeira temporada completa no circuito internacional de tênis. Ele marcou presença nos quatro Grand Slams e conquistou os títulos do ATP 250 de Buenos Aires e o ATP 500 da Basileia. Além disso, terminou o ano no top 30, garantindo um lugar como cabeça de chave no Australian Open em 2026.

Por fim, Gabriel Araújo será o representante brasileiro entre os atletas com deficiência. Dono de seis medalhas paralímpicas, Gabriezinho é outro estreante no Prêmio Laureus. O nadador brasileiro brilhou no Mundial em 2025, quando conquistou a medalha de ouro nas provas de 100m costas S2, 200m livre S2 e 50m costas S2.