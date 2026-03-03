Walter Casagrande opinou sobre final do CariocaDivulgação

Rio - Fluminense e Flamengo irão decidir o Campeonato Carioca neste domingo (8), no Maracanã. Apesar do Rubro-Negro ser o atual campeão da Libertadores e do Brasileiro, Walter Casagrande acredita que o Tricolor seja o favorito ao título.
"O Fluminense chega, nesse momento, chega maior. O Flamengo não está conseguindo jogar em jogos grandes, gente. O Flamengo perdeu para o Corinthians a Supercopa. O Flamengo perdeu para o Fluminense no campeonato. O Flamengo perdeu a Recopa Sul-Americana para o Lanús em casa, de virada. O Flamengo não está tendo competência em jogos decisivos", disse em sua coluna no "UOL".
O Flamengo também é o atual campeão do Carioca e conquistou o título ao bater o Fluminense no ano passado em dois jogos. Neste ano, a decisão terá apenas uma partida no Maracanã.
Flamengo e Fluminense decidiram seis dos últimos sete campeonatos cariocas. O Rubro-Negro levou a melhor em três oportunidades e o Tricolor faturou a taça em duas vezes.