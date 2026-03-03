Walter Casagrande opinou sobre final do CariocaDivulgação
Casagrande vê Fluminense como favorito na final contra o Flamengo: 'Chega maior'
Clássico irá acontecer no próximo domingo (8)
Não é só o Botafogo: time de Textor na Bélgica perde pontos por dívidas
Diretor do RWDM Brussels lamenta punição que considerou severa e prematura
Jatinho de CR7 deixa Arábia Saudita em meio a conflitos no Oriente Médio, diz jornal inglês
Atacante, de 41 anos, está lesionado
Vasco insiste e encaminha contratação do técnico Renato Gaúcho
Treinador tinha recusado duas propostas na última segunda-feira (2)
Rodrygo sofre grave lesão no joelho e está fora da Copa do Mundo
Atacante do Real Madrid só deve retornar aos gramados no fim do ano ou em 2027
Vídeo! Musa do Cerro Porteño arrasa em festa de Carnaval no seu país
Eli Villagra tem 353 mil seguidores no seu perfil oficial no Instagram
