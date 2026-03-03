Acosta (centro) participou de treinoLucas Merçon / Fluminense

Rio - O Fluminense iniciou nesta terça-feira (3) a preparação para a final do Campeonato Carioca contra o Flamengo, neste domingo (8). A atividade contou com a participação dos argentino Lucho Acosta e Germán Cano.
Ídolo do Fluminense, Germán Cano treinou com o elencoLucas Merçon / Fluminense
O apoiador, que entrou em campo contra o Vasco, no último domingo (1º), havia ficado de fora das últimas atividades antes do clássico, por conta de um problema na região do glúteo, sofrido na derrota para o Palmeiras por 2 a 1.
Já Germán Cano, que ainda não entrou em campo neste ano, continuou seu desenvolvimento, depois de ser recuperar de uma artroscopia no joelho esquerdo. O camisa 14 pode ficar à disposição de Luis Zubeldía na final do Carioca.
Os volantes Nonato e Facundo Bernal continuam afastados. O brasileiro só deverá voltar a treinar na próxima semana. O uruguaio tem um tratamento mais demorado e ficará sem jogar por um mês.
Ídolo do Fluminense, Germán Cano treinou com o elenco