Rodrigo Castillo torna-se a esperança de gols do FluminenseReprodução do perfil de Instagram Jornada KTO 1920

Publicado 03/03/2026 09:39

O argentino Rodrigo Castillo e o colombiano Julián Millán já estão no Rio e se apresentam nesta terça-feira (3) ao Fluminense. Os dois desembarcaram no início da madrugada e farão exames médicos antes de assinarem contrato.



revelou amizade com Jhon Arias.

O primeiro a chegar foi Millán, do Uruguai, já que defendia o Nacional. O zagueiro de 27 anos, que custou 5 milhões de dólares (cerca de R$25 milhões) , mostrou-se animado com a oportunidade e

"Muito contente de estar aqui, é um sonho chegar a um time tão grande. O torcedor pode esperar muita entrega de Julián Millán. Tenho uma boa relação com Arias. É um grande amigo que eu fiz na Colômbia. Foi tudo muito rápido", afirmou.



o nome escolhido pelo Fluminense para ser o homem-gol da equipe e custou

Após o sucesso com o Lanús, onde foi o nome do título da Recopa sobre o Flamengo, o centroavante vive a expectativa de repetir o sucesso no futebol brasileiros

Já Castillo chega sob alta expectativa, já que foi o nome escolhido pelo Fluminense para ser o homem-gol da equipe e custou 10 milhões de dólares (R$ 51,4 milhões) pelos 100% dos direitos do atacante. Após o sucesso com o Lanús, onde foi o nome do título da Recopa sobre o Flamengo, o centroavante vive a expectativa de repetir o sucesso no futebol brasileiros

"Obviamente que seria lindo fazer gols agora com a camisa do Fluminense. Festejar com a torcida no Maracanã. Trabalharemos para chegar e fazer gols", disse.



Quando Castillo e Millán podem jogar pelo Fluminense

Com os dois estrangeiros, o Fluminense chega a cinco reforços na temporada. Além deles, Jemmes, Arana e Savarino foram contratados.



Os dois vinham jogando em suas equipes e, por isso, chegam com condições de atuar. A estreia deles pode acontecer em 12 de março, contra o Remo, pelo Brasileirão, já que podem ser inscritos no Campeonato Carioca.