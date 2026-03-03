Vini Jr em ação pela partida entre Real Madrid e GetafeThomas Coex / AFP
Getafe devolve provocação a Vini Jr após vitória no Santiago Bernabéu
Clube espanhol usa frase dita pelo brasileiro no primeiro turno para celebrar triunfo histórico
Getafe devolve provocação a Vini Jr após vitória no Santiago Bernabéu
Clube espanhol usa frase dita pelo brasileiro no primeiro turno para celebrar triunfo histórico
Presidente do Flamengo explica saída de Filipe Luís: 'Não estava no caminho adequado'
Em áudio enviado para benemérito, Bap justificou a decisão de demitir o treinador
Rodrigo Caio pede demissão e deixa o Flamengo após saída de Filipe Luís
Auxiliar permanente entendeu que deveria sair junto com o treinador
Vitinho exalta trabalho e compara Anselmi a técnico do Bayern
Lateral, de 26 anos, elogiou trabalho do comandante do Botafogo
Com Filipe Luís, Brasileiro tem a quarta troca de técnico em quatro rodadas
Flamengo demitiu técnico três meses após a conquista da Libertadores
De técnico da base a campeão da América; relembre trajetória de Filipe Luís como técnico do Flamengo
Treinador foi demitido do Rubro-Negro na madrugada desta terça-feira (3)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.