Vini Jr em ação pela partida entre Real Madrid e GetafeThomas Coex / AFP

Publicado 03/03/2026 15:28 | Atualizado 03/03/2026 15:32

Espanha - O clima de tensão entre Real Madrid e Getafe ultrapassou as quatro linhas do Santiago Bernabéu nesta terça-feira (3). Após a vitória por 1 a 0, as redes sociais dos visitantes publicaram um post irônico com o lateral Allan Nyom, fazendo referência direta a uma provocação antiga de Vini Jr. Com a frase "digamos apenas que foi uma boa mudança", o clube deu o troco em um comentário feito pelo atacante brasileiro no jogo de ida entre as equipes.

A origem do atrito remonta ao primeiro turno do Campeonato Espanhol, no estádio Coliseu. Naquela ocasião, Nyom foi expulso apenas 38 segundos após entrar em campo, com uma entrada violenta em Vinícius. No calor do momento, o camisa 7 merengue se dirigiu ao técnico José Bordalás e disparou: "Ótima substituição". O comentário sarcástico foi confirmado pelo próprio treinador do Getafe na época, que chegou a pedir publicamente para que o atacante se concentrasse apenas em jogar futebol.



O reencontro desta rodada marcou o momento da revanche. Com os três pontos garantidos fora de casa, Nyom celebrou o resultado justamente em frente ao banco de reservas do Real Madrid, provocando a irritação imediata do brasileiro. Para conter os ânimos, nomes como Éder Militão e Dani Ceballos, além do técnico Bordalás, ajudaram a separar os atletas durante um princípio de confusão no gramado.



No momento, o clube merengue vive uma situação delicada na competição nacional, ocupando a vice-liderança com 60 pontos, quatro atrás do Barcelona. Faltando apenas 12 rodadas para o fim do campeonato, a equipe da capital amarga duas derrotas consecutivas, algo que não acontecia há sete anos, deixando o título espanhol cada vez mais próximo dos catalães.