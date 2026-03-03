Abel Ferreira é o treinador do Palmeiras - AFP

Abel Ferreira é o treinador do PalmeirasAFP

Publicado 03/03/2026 18:20

São Paulo - O treinador Abel Ferreira, que dirige o Palmeiras há mais de cinco anos, reagiu com estranheza a notícia da demissão de Filipe Luís do comando técnico do Flamengo. O português afirmou que títulos não mudam a cultura dos técnicos no país.

O Brasil não é para amadores. Há coisas que são culturais. Ainda bem que não somos todos iguais. Eu falo muito nos dirigentes. Vocês já me ouviram falar tanta coisa. Há uma coisa que é cultura, não vamos mudar. Eu ganhei duas Libertadores e era o melhor, e depois perdi outros título e sou o pior. É possível uma equipe não dar um chute ao gol e ganhar com um gol contra em um jogo de futebol. Temos que acabar com a ciência: 'se eu invisto mais, vou ganhar'. A magia do futebol é essa imprevisibilidade de uma final, como Palmeiras e Novorizontino. No futebol temos que ter a capacidade de viver em uma incerteza constante", disse em coletiva de imprensa antes da final do Campeonato Paulista.

Filipe Luís viveu uma temporada dos sonhos no Flamengo no ano passado, sendo campeão do Carioca, da Supercopa Rei, do Brasileiro e da Libertadores. O título do Intercontinental contra o PSG escapou na disputa por pênaltis.

Porém, em 2026, o Flamengo iniciou a temporada com derrotas nas finais da Supercopa Rei e na Recopa Sul-Americana. Apesar da goleada sobre o Madureira por 8 a 0 na semifinal do Carioca, Filipe Luís acabou sendo demitido.