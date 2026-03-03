Abel Ferreira é o treinador do PalmeirasAFP
'O Brasil não é para amadores', afirma Abel Ferreira sobre demissão de Filipe Luís
Treinador deixou o comando do Flamengo na madrugada desta terça (3)
Huguinho aparece no BID e já pode reestrear pelo Botafogo
Volante estava emprestado ao RWDM Brussels, da Bélgica
Irã estuda desistir de disputar a Copa do Mundo de 2026 após sofrer ataque dos Estados Unidos
Fifa monitora a situação e fará reuniões
Próximo do Vasco, Renato Gaúcho detém o trabalho mais longo do clube no século
Com acerto encaminhado para substituir Fernando Diniz, treinador ostenta marca histórica em São Januário
Botafogo aguarda chegada de Júnior Santos no Rio nesta quarta-feira
Atacante, de 31 anos, foi campeão do Brasileiro e da Libertadores
Alex Sandro minimiza protestos da torcida após goleada do Flamengo
Lateral afirma que elenco experiente sabe lidar com críticas e reforça foco no trabalho
